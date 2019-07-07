Житель Волгоградской области получил почти 9 лет колонии за семечки

Расследования 07.07.2019 10:42
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07.07.2019 10:42
Желание незаконно подзаработать довело до тюрьмы жителя Алексеевского района. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, Киквидзенский районный суд приговорил мужчину к 8 годам и 8 месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в том, что он обманом похитил около 200 тонн семян подсолнечника. По данным следствия, в январе 2016 года 40-летний не раз судимый мужчина нашел в интернете объявление о найме грузовых машин для перевозки партии семян подсолнечника со склада поставщика в Киквидзенском районе на склад покупателя, расположенный в Невинномысске. Рецидивист представился заказчикам владельцем парка большегрузов и предложил свои услуги.
Через несколько дней он погрузил на транспорт сельхозпродукцию, однако не повез ее в Ставропольский край, а продал по бросовой цене на маслоэкстракционные заводы в Волгоградской области. Ущерб владельцам груза превысил 4,5 миллиона рублей, а выручка мошенника составила около 1,5 миллионов. Не получив ожидаемый груз, покупатели сообщили об этом в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество, совершенное в особо крупном размере”. Злоумышленника вскоре задержали. Во время следствия мужчина признал свою вину.
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