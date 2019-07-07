



Вечерняя прогулка закончилась для мамы с трёхмесячным ребёнком больницей. Как рассказали сегодня ИА Высота 102 в ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожный инцидент произошел накануне около половины восьмого вечера в четвёртом микрорайоне Камышина. По предварительным данным, женщина с коляской, в которой находился младенец, переходила дорогу. В этот момент красный мотоцикл наехал на детскую коляску. В результате ДТП малыша с травмами лица доставили в больницу. Там врачи осмотрели его, и, оказав необходимую помощь, отпустили вместе с мамой домой. Мотоциклист сразу же после аварии скрылся. Сейчас полиция ищет нарушителя.



