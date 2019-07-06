В центре Волгограда 50 пар станцуют латиноамериканские танцы

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Общество 06.07.2019 12:37
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06.07.2019 12:37
Сегодня вечером на Центральном рынке Волгограда пройдет вечер латиноамериканской культуры. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, в 19.00 на площади фуд-корта Центрального рынка начнется танцевальный фестиваль под открытым небом. Более пятидесяти пар станцуют сальсу, бачату и кизомбу.
Стать участником может каждый – хореографы проведут мастер-классы и покажут основные танцевальные движения.
Завтра, 7 июля, на сценической площадке рынка пройдет концерт волгоградской группы «Субботний вечер». Коллектив исполнит акустические версии популярных песен. Мероприятие начнется в 20-00.
Для гостей вечерних программ будут открыты заведения фуд-зоны. Для комфортного отдыха посетителей установлены 7 теневых навесов и смонтирована система искусственного тумана, охлаждающая воздух.
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