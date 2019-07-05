Водитель маршрутки после ДТП с троллейбусом снял номер





Маршрутное такси и троллейбус не смогли поделить сегодня дорогу в самом центре Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, ДТП случилось в 8:40 на улице Комсомольской рядом с проспектом имени Ленина.

По предварительным данным, маршрутное такси подрезало троллейбус №10, который перестраивался на выделенную полосу. Есть данные, что водитель маршрутки не выдержал дистанцию. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Известно, что никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Информация о том, есть ли пострадавшие в маршрутке уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По имеющимся сведениям, после ДТП водитель маршрутки снял с лобового стекла номер маршрута.