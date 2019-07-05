Названы причины остановки колеса обозрения в Волгограде





Причины остановки колеса обозрения в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда стали известны сегодня. Как сообщили ИА “Высота 102” в администрации ЦПКиО, это произошло из-за срабатывания системы защиты. Напомним, сам инцидент случился вечером 3 июля. Около десяти вечера произошел скачок напряжения. Автоматические системы, обеспечивающие безопасность аттракциона, остановили электродвигатели. На восстановление рабочего режима ушло около 20 минут

Застрявшие в кабинках люди сообщили о ЧП в экстренные службы региона. На место приехали пожарные и спасатели, однако их вмешательство не потребовалось. Возгорания не произошло, эвакуировать людей при помощи автолестниц не пришлось - сотрудники парка запустили колесо обозрения своими силами.

“Автоматическая система перевела двигатели колеса в режим “тормоз”. После аварийного срабатывания на одном из двигателей заклинило тормоза - появился характерный запах, который и напугал людей. Когда тормоза “расклинили”, колесо запитали от аварийного источника электроснабжения, у нас есть специальный генератор, и людей опустили на землю. После случившегося забарахливший двигатель заменили. Сейчас колесо обозрения работает в штатном режиме,” - прокомментировал генеральный директор ООО “Парк” Петр Пигалев.