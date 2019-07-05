В Волгограде на пути из Москвы в Дагестан загорелся автовоз





Тягач-автовоз и четыре легковых автомобиля сегодня утром пострадали при пожаре в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании на улице Лазоревой поступил на пульт дежурного в 5:34. К моменту прибытия на место расчетов пожарно-спасательной части №6 огонь охватил заднее колесо полуприцепа грузового тягача “DAF-95 XF 2002” и находившиеся в полуприцепе два “ВАЗ-2112”, “BMW-528” “Mercedes GL500” и “Opel Insignia”. Пожар потушили в 5:42.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, причиной ЧП могло стать лопнувшее на ходу колесо грузовика. Из-за трения и вспыхнул огонь. Известно, что автовозом управлял 39-летний водитель. Он вез из Москвы в Дагестан партию подержанных автомобилей.