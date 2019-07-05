Политика

«Ах, как хочется вернуться…»: Волгоградская облдума V созыва прозаседала в последний раз (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Политика 05.07.2019 08:45
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05.07.2019 08:45



Улыбки, смех, награды, умопомрачительные наряды дам и плотная повестка дня – таким выдалось последнее заседание Волгоградской областной думы V созыва. Многие из народных избранников, наверняка, вернутся в этот зал после сентябрьских выборов. По крайней мере, они сами на это рассчитывают. Предвыборная кампания только набирает обороты.



Настроение прощальной встречи законотворцев, отработавших в парламенте с 2014 по 2019 год, - в фоторепортаже ИА «Высота 102».







Больше фото - в карусели.

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