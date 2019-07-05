Расследования

В Волгограде налетчиков на ювелирные магазины изолировали от общества на 10 лет

Расследования 04.07.2019 15:35
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04.07.2019 15:35


Двум “охотникам” за чужими деньгами и ювелирными украшениями Мурату Дугушову  и  Андрею Дунаеву предстоит надолго отправиться в колонию. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня Волгоградский областной суд приговорил  их к 10 годам колонии  строгого режима и последующему ограничению свободы на полтора года.
Было доказано, что мужчины входили в состав группы налетчиков на ювелирные магазины, которые действовали на территории нескольких регионов.
Так, в 2012 году Дугушов  участвовал в совершении разбойных нападений на ювелирные магазины в  Азове Ростовской области и в Камышине.   Дунаев в 2012 году и в 2016 годах в составе ОПГ совершил два разбойных нападения на  магазины  в Волгограде и  Петров Вале. Тогда был нанесен ущерб на сумму более 12 миллионов рублей. Дунаева задержали в 2017 году, а Дугушова в 2018 году. 
Расследованием занимались следователи СУ СК России по Волгоградской области. Свою вину Дунаев и Дугушов полностью  признали. Приговор в силу еще не вступил.  В апреле был вынесен приговор и другим участникам ОПГ - Волкову, Демченко и Худайбергенову. Они также  получили  длительные сроки и уже отбывают наказание.
Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, последнее разбойное нападение банда совершила  днем 18 июня 2017 года в Камышине. Тогда  злоумышленники похитили золото на сумму более 5 миллионов рублей и скрылись на  машине. На 13 километре автодороги “Камышин-Волгоград” их “Ниву” заметил наряд ДПС. Чтобы остановить лиходеев, полицейские открыли огонь. Злоумышленники стали отстреливаться.  Ответным огнем, они повредили колесо и капот патрульной автомашины. Затем, попавшая в лобовое стекло пуля ранила водителя патрульного авто -  старшего лейтенанта полиции Алексея Серова. Первого подозреваемого задержали через четыре дня в Ростовской области  в городе Азове. Позднее удалось установить личности и остальных участников преступной группы. Только одному из них пока удавалось скрываться от правосудия. Надолго ли?

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