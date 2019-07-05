В Волгограде налетчиков на ювелирные магазины изолировали от общества на 10 лет

Расследования 04.07.2019 15:35
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04.07.2019 15:35
Двум “охотникам” за чужими деньгами и ювелирными украшениями Мурату Дугушову и Андрею Дунаеву предстоит надолго отправиться в колонию. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня Волгоградский областной суд приговорил их к 10 годам колонии строгого режима и последующему ограничению свободы на полтора года.
Было доказано, что мужчины входили в состав группы налетчиков на ювелирные магазины, которые действовали на территории нескольких регионов.
Так, в 2012 году Дугушов участвовал в совершении разбойных нападений на ювелирные магазины в Азове Ростовской области и в Камышине. Дунаев в 2012 году и в 2016 годах в составе ОПГ совершил два разбойных нападения на магазины в Волгограде и Петров Вале. Тогда был нанесен ущерб на сумму более 12 миллионов рублей. Дунаева задержали в 2017 году, а Дугушова в 2018 году.
Расследованием занимались следователи СУ СК России по Волгоградской области. Свою вину Дунаев и Дугушов полностью признали. Приговор в силу еще не вступил. В апреле был вынесен приговор и другим участникам ОПГ - Волкову, Демченко и Худайбергенову. Они также получили длительные сроки и уже отбывают наказание.
Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, последнее разбойное нападение банда совершила днем 18 июня 2017 года в Камышине. Тогда злоумышленники похитили золото на сумму более 5 миллионов рублей и скрылись на машине. На 13 километре автодороги “Камышин-Волгоград” их “Ниву” заметил наряд ДПС. Чтобы остановить лиходеев, полицейские открыли огонь. Злоумышленники стали отстреливаться. Ответным огнем, они повредили колесо и капот патрульной автомашины. Затем, попавшая в лобовое стекло пуля ранила водителя патрульного авто - старшего лейтенанта полиции Алексея Серова. Первого подозреваемого задержали через четыре дня в Ростовской области в городе Азове. Позднее удалось установить личности и остальных участников преступной группы. Только одному из них пока удавалось скрываться от правосудия. Надолго ли?
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