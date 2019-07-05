В Волгоградской области миллиардеры не растеряли свои доходы





Богатых людей в Волгоградской области с каждым годом становится больше. Как сообщает ИА "Высота 102", УФНС России по региону озвучило предварительные итоги декларационной кампании 2019 года. Так, по состоянию на 1 июля от физических лиц поступило 120,3 тысячи деклараций, что на 1% превышает уровень прошлого года. По сравнению с 2018 годом на 1 353 человека, или на 18%, увеличилось количество физических лиц, заявивших доходы свыше 1 миллиона рублей.

Заявили доход от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей 9 налогоплательщиков. Отметим, что количество представленных деклараций с доходом такого уровня не изменилось по сравнению с прошлым годом. Доходы свыше 1 миллиарда рублей задекларировали 5 человек. Всего два года назад, в 2017 году, такой доход в регионе получали 4 человека.

Общая сумма налога, подлежащего доплате в бюджет по всем представленным декларациям, увеличилась на 11% и составила 814,7 миллиона рублей.

В УФНС России по региону напоминают, что срок подачи деклараций для тех категорий граждан, которые законодательно обязаны декларировать доходы, полученные в 2018 году, истек 30 апреля. Налогоплательщикам ведомство рекомендует уточнить свои налоговые обязательства и, при наличии обязанности по представлению налоговой декларации формы 3-НДФЛ, представить ее в налоговый орган по месту жительства в кратчайшие сроки. Представить декларацию можно лично, по почте и по телекоммуникационным каналам связи. Пользователи сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" могут заполнить и направить декларацию и необходимые документы в налоговый орган через сервис.