Экономика

В Волгоградской области миллиардеры не растеряли свои доходы

Экономика 04.07.2019 12:50
5410 16
04.07.2019 12:50


Богатых людей в Волгоградской области с каждым годом становится больше. Как сообщает ИА "Высота 102", УФНС России по региону озвучило предварительные итоги декларационной кампании 2019 года. Так, по состоянию на 1 июля от физических лиц поступило 120,3 тысячи деклараций, что на 1% превышает уровень прошлого года. По сравнению с 2018 годом на 1 353 человека, или на 18%, увеличилось количество физических лиц, заявивших доходы свыше 1 миллиона рублей. 
Заявили доход от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей 9 налогоплательщиков. Отметим, что количество представленных деклараций с доходом такого уровня не изменилось по сравнению с прошлым годом. Доходы свыше 1 миллиарда рублей задекларировали 5 человек. Всего два года назад, в 2017 году, такой доход в регионе получали 4 человека.
Общая сумма налога, подлежащего доплате в бюджет по всем представленным декларациям, увеличилась на 11% и составила 814,7 миллиона рублей.
В УФНС России по региону напоминают, что срок подачи деклараций для тех категорий граждан, которые законодательно обязаны декларировать доходы, полученные в 2018 году, истек 30 апреля. Налогоплательщикам ведомство рекомендует уточнить свои налоговые обязательства и, при наличии обязанности по представлению налоговой декларации формы 3-НДФЛ, представить ее в налоговый орган по месту жительства в кратчайшие сроки. Представить декларацию можно лично, по почте и по телекоммуникационным каналам связи. Пользователи сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" могут заполнить и направить декларацию и необходимые документы в налоговый орган через сервис.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Волгоградский «Красный Октябрь» завоевывает рынок Европы через Баварию
08.06.2019 11:47
11255 0
Волжская компания набирает рабочих
26.06.2019 19:04
8691 0
Наталья Шабунина рассказала о новых страховых продуктах в банке «Возрождение»
13.06.2019 15:14
7675 0
Экономика
05.07.2019 12:15
Экономика 05.07.2019 12:15
316 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.07.2019 12:14
Экономика 05.07.2019 12:14
597 4 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.07.2019 12:14
Экономика 05.07.2019 12:14
202 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.07.2019 10:31
Экономика 05.07.2019 10:31
494 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.07.2019 16:16
Экономика 04.07.2019 16:16
820 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.07.2019 15:43
Экономика 04.07.2019 15:43
7869 8 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.07.2019 14:45
Экономика 04.07.2019 14:45
642 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.07.2019 13:39
Экономика 03.07.2019 13:39
1094 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.07.2019 10:25
Экономика 03.07.2019 10:25
4545 12 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.07.2019 12:30
Экономика 02.07.2019 12:30
1375 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.07.2019 16:56
Экономика 01.07.2019 16:56
1067 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.07.2019 15:53
Экономика 01.07.2019 15:53
2744 9 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.07.2019 10:46
Экономика 01.07.2019 10:46
3169 19 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.07.2019 10:07
Экономика 01.07.2019 10:07
388 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.06.2019 17:00
Экономика 28.06.2019 17:00
1011 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:55
Бывший соратник экс-мэра Волгограда помещен под домашний арестСмотреть фотографии
16:04
В Волгоградской области прокуратура выявила 1000 нарушений прав инвалидов
16:01
В Волгоградской области в пункте приема металла прогремел взрыв, погиб рабочийСмотреть фотографии
15:16
Следователи просят опознать найденного около "Волгоград Арены" утопленника (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
13:26
Турист из Челябинска нашел утопленника в Волге у “Волгоград Арены”Смотреть фотографии
12:51
Сподвижник экс-кандитата в мэры Москвы собрался в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде отправили в колонию неудавшегося российско-канадского мошенникаСмотреть фотографии
12:30
«Любо, братцы!»: Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» провели акцию в станице ПугачевскойСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде строитель железных дорог сбегал от налоговСмотреть фотографии
12:28
Под Волгоградом компания юнцов угнала машинуСмотреть фотографии
12:14
Налоговики за полгода пополнили бюджет Волгоградской области на 34,1 млрд рублейСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде сносят незаконную автостоянкуСмотреть фотографии
11:15
"Водитель пытался увернуться": шесть человек пострадали в аварии на трассе "Сызрань-Волгоград"Смотреть фотографии
11:14
Сельский бухгалтер в Волгоградской области опустошила кассу аптеки почти на 1 миллион рублейСмотреть фотографии
10:32
Названы причины остановки колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:31
Делегация волгоградского «Красного Октября» вернулась из «Армии-2019»Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде на пути из Москвы в Дагестан загорелся автовоз
08:45
«Ах, как хочется вернуться…»: Волгоградская облдума V созыва прозаседала в последний раз (ФОТОРЕПОРТАЖ) Смотреть фотографии
22:04
В Волгоградской области сельские власти обязали обустроить площадки для мусораСмотреть фотографии
20:14
«Высота 102 ТВ»: Уходящие натуры Волгоградской облдумы прощаются с мандатами Смотреть фотографииCмотреть видео
18:25
Житель Волгоградской области отправится в колонию за истязание младенцаСмотреть фотографии
18:22
Соперником депутата Волгоградской облдумы Таранцова на выборах станет Таранцев Смотреть фотографии
17:48
В Волгограде туркомпанию заставили заплатить за сорванный "медовый месяц" в ИспанииСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде сотрудникам ЧОПа задолжали зарплату в четверть миллиона рублейСмотреть фотографии
16:16
Волгоградский вице-губернатор получил благодарность от ПутинаСмотреть фотографии
15:43
«Там птицы не поют»: на шоссе Авиаторов в Волгограде снова нашли погибшие деревья Смотреть фотографии
15:35
В Волгограде налетчиков на ювелирные магазины изолировали от общества на 10 летСмотреть фотографии
15:25
“Ошибка в проекте?”: в строящемся жилом доме в Волгограде разбирают верхний этажСмотреть фотографии
15:01
В Волгоградском облизбиркоме заменили членаСмотреть фотографии
13:53
«Ветеранская» партия выдвинула кандидата в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 