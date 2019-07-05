В Москве почти год искали нового начальника для Волгоградского УФСИН

Политика 04.07.2019 11:44
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04.07.2019 11:44
Спустя почти год после ухода с поста начальника УФСИН России по Волгоградской области Павла Радченко указом президента назначен новый руководитель, сообщает ИА “Высота 102”. Новым руководителем стал Александр Просвернин, который с 2017 года возглавлял УФСИН по Республике Адыгея, а ранее был заместителем руководителя управления по Краснодарскому краю.
В Волгограде он сменит временно исполняющего обязанности руководителя УФСИН Владимира Сорокина.
Напомним, Павла Радченко освободили от должности руководителя УФСИН по Волгоградской области в конце августа прошлого года. Позднее он был назначен начальником Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области.
Фото с сайта УФСИН по Республике Адыгея. Александр Просвернин на фото справа.
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