Жительница Волгограда осталась без моря, купив "призрачную" бронь в отеле





Желание отдохнуть на Черноморском побережье и сэкономить на проживании в гостинице обернулось потерей денег и испорченным отпуском. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, накануне

в полицию обратилась 41-летняя жительница Тракторозаводского района. Она рассказала, что на прошлой неделе нашла в интернете предложение снять по хорошей цене номер в отеле. По указанному на сайте телефону она созвонилась якобы с сотрудником отеля и даже договорилась о скидке. От волгоградки потребовали аванс, чтобы забронировать номер. Сумма задатка составила 16,5 тысяч рублей. Через неделю женщина вновь позвонила по тому же номеру, но тот был отключен. Объявление с сайта удалили. Решив разобраться в ситуации, женщина нашла номер самой гостиницы и тогда узнала, что там о ее брони номера никто ничего не знает.



