Стали известны причины оседания перекрытий верхнего этажа в строящемся жилом доме в Ворошиловском районе, сообщает ИА “Высота 102”. ЧП случилось при строительстве дома по адресу улица Профсоюзная 22 июня около девяти часов утра. В редакцию ИА "Высота 102" обратились обеспокоенные горожане - не грозит ли это обрушением стройки? Действительно, с верхних этажей других домов видно, как лежащие на железобетонных опорах плиты перекрытия заваливаются внутрь. Правда, сейчас часть из них укрепили подпорками. Известно, что застройщиком является компания “Пересвет-Юг”. Судя по размещенной на сайте компании информации, там возводится 12-этажный двухсекционный жилой дом.

В компании информагентству сообщили, что сам инцидент произошел при монтаже диска перекрытия 12-го этажа, когда разрушилась одна из монтажных стоек. Незавершенный узел крепления колонны и надколонной панели не выдержал возросшей нагрузки. Колонна согнулась, “спровоцировав цепную реакцию на соседние элементы каркаса. Всего деформации подвергся ряд из шести колонн с установленными на них панелями перекрытия”, - говорится в ответе на запрос.

В компании также пояснили, что в течение ближайшей недели деформированные конструкции демонтируют, а затем строительство продолжится с применением новых железобетонных изделий. Сроки завершения строительства - второй квартал будущего года - не изменились.

Об обстоятельствах случившегося корреспонденту ИА “Высота 102” рассказали очевидцы.





“Я живу в доме напротив. В тот день с утра были слышны звуки стройки. Такое ощущение, что били молотками по металлу. В какой-то момент я услышала грохот, потом звук стал похож на падение кирпичей. Я выглянула в окно и увидела, что рухнули внутрь плиты второго ряда перекрытия, а плиты первого ряда накренились. Строители, человек пять, бросились бежать оттуда. Было очень страшно. Когда я вышла на улицу, то внизу, у нашего дома собрались люди. Те, кто пришел со стороны трамвайной остановки, рассказывали, что видели огромные клубы пыли. Вскоре к стройке подъехала скорая помощь,” - рассказывает Нелли Кузина, жилец дома №19 по улице Профсоюзной.

“У нас рабочий день был, услышали какой-то грохот сильный, будто что-то крупное упало. Но мы к такому привыкли - в доме все время кто-то ремонтом занимается. А потом увидели что конструкция упала”, - говорит Виктория Малиева, сотрудница салона красоты, находящегося в доме напротив.

Как стало известно информагентству, по неподтвержденной официально информации, по одной из версий, причиной ЧП могла быть ошибка проектировщиков. Информация уточняется.