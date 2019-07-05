Мосгорсуд в закрытом режиме оставил в СИЗО экс-руководителя СУ СК по Волгоградской области





В Мосгорсуде оставили в силе решение Лефортовского суда об аресте Михаила Музраева на два месяца. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации. Михаил Музраев выходил на связь в режиме видеоконференции из СИЗО Лефортово. Как рассказали ИА "Высота 102" коллеги из федеральных СМИ, которые хотели попасть на заседание, оно прошло в закрытом режиме - на заседание пустили только представителей сторон.

Напомним, Лефортовский районный суд избрал меру пресечения экс-руководителю СУ СК по Волгоградской области и советнику председателя СК РФ Михаилу Музраеву в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. С жалобой на решение районного суда в вышестоящую инстанцию обратились адвокаты советника председателя СК РФ. Они просят заменить меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы.

Напомним, ранее адвокат Михаила Музраева Владимир Семенцов заявлял о невозможности общения со своим подзащитным. Он утверждал, что «палки в колеса» в свидании с Михаилом Музраевым ставят следователи ФСБ. Другой адвокат Вячеслав Подшибякин отказывается общаться с журналистами. По словам его коллеги, следствие собирается вывести его из дела. На ситуацию уже отреагировали в общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Правозащитники намерены посетить арестованного и в случае подтверждения фактов о нарушении прав Михаила Музраева на защиту обратиться с требованием соблюдения конституционных прав задержанного в ФСИН и генпрокуратуру.



