Общество 04.07.2019 10:56
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04.07.2019 10:56
Сегодня депутаты Волгоградской облдумы на последнем заседании проголосовали за «нового» уполномоченного по правам человека, которым стал, а точнее, остался «старый» обмудсмен – Герой России Валерий Ростовщиков. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», предложение включить этот вопрос в повестку дня прозвучало от Сергея Горнякова, председателя комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, который является профильным комитетом по данному вопросу. Перед голосованием Валерий Ростовщиков выступил перед депутатами и напомнил основные вехи своей биографии: служба в армии, две командировки в Чечню, работа заместителем главы администрации Волжского и на трубном заводе, затем - уполномоченным по правам человека. Подробно о своей работе на защите прав граждан омбудсмен не останавливался. Да депутаты и не настаивали. По всему было видно, что у депутатов хорошее, предотпускное настроение. В перерывах между обсуждениями они обмениваются шутками и благодарят друг друга за плодотворную работу.
Кандидатуру Валерия Ростовщикова по результатам тайного голосования поддержали 32 депутата. Решение было единогласным. "Старый-новый" омбудсмен произнес клятву, пообещал оправдать оказанное доверие и поблагодарил за сотрудничество. Всего на обсуждение нардепов было вынесено две кандидатуры – в том числе Альберта Кармазиновского, депутата Волжской городской думы. Избрать его обмудсменом предложил некоторое время глава фракции КПРФ в регпарламенте Алексей Буров.
Напомним, кандидатуры омбудсменов по окончании срока их полномочий в регионах согласовываются с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Эту процедуру прошел Валерий Ростовщиков.
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