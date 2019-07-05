В Волгограде ребенок во время обеда выпал из окна - состояние тяжелое





Серьезной травмой закончился для двухлетнего малыша обычный прием пищи. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось сегодня около полудня в доме №79 по проспекту Ленина. По предварительным данным, мама кормила мальчика кашей. В какой-то момент она отвлеклась и вышла из кухни. Вернувшись, она увидела, что сына на месте нет, а на окне отсутствует москитная сетка - ребенок выпал из окна второго этажа. В тяжелом состоянии малыша госпитализировали в БСМП №25. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Известно, что семья характеризуется положительно и на учете не состоит. Соседи на них также не жаловались. Полиция вновь призывает родителей не оставлять детей без присмотра. Иначе это может обернуться бедой. Если дома есть малыши, то лучше всего поставить на окна специальные запоры, которые не дадут ребенку открыть окно.



