Расследования 03.07.2019 14:47
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03.07.2019 14:47
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителя строительной компании, обвиняемого в присвоении средств дольщиков на сумму более 14,5 млн рублей. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а также двух эпизодов ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
По версии следствия, обвиняемый в 2016 году заключил договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по ул.Молодежная в р.п. Ерзовка Городищенского района Волгоградской области. При этом полученные от двух граждан денежные средства по этим договорам на общую сумму 14,5 млн рублей коммерсант присвоил.
Кроме того, часть возводимых объектов, находившихся в залоге у гражданина, обвиняемый в тот же период реализовал другим лицам, представив при государственной регистрации сделок фиктивные документы о якобы данном залогодержателем согласии. В результате залогодержателю был причинен материальный ущерб на сумму более 12 млн рублей.
Также обвиняемый потратил на иные цели, полученные в 2015 году от коммерческой организации, займы на сумму более 12 млн рублей, предназначенные для завершения строительства многоквартирного жилого дома по ул.Комсомольской в р.п. Ерзовка Городищенского района Волгоградской области.
По сведениям информагентства, речь идет о бывшем гендиректоре ООО «ВСК». Вину в инкриминируемых деяниях коммерсант не признает. Расследование уголовного дела проводилось СЧ СУ УМВД России по Волгограду. Уголовное дело будет рассматриваться Центральным районным судом Волгограда. Санкция вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В рамках расследования уголовного дела арестовано недвижимое имущество общей стоимостью свыше 32 млн рублей.
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