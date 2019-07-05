Расследования

Сотрудница колледжа в Волгоградской области продавала поддельные дипломы

Расследования 02.07.2019 17:52
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02.07.2019 17:52


Сотрудницу одного из колледжей Новоаннинского района будут судить за незаконный заработок. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, женщину, работавшую методистом в учебном заведении, обвиняют в изготовлении поддельных дипломов.  По данным следствия,  с 2011 по 2017 года она подделала 18 и продала 16 дипломов о получении среднего образования. Бланки дипломов она брала в бухгалтерии якобы для того, чтобы выписывать дубликаты выпускникам, потерявшим  документ об окончании колледжа. Подписи директора и председателя комиссии она подделывала, необходимая печать у нее была. Подделки она оценивала в сумму от  30 до 40 тысяч рублей. Общая сумма дохода составила около 800 тысяч рублей. В ноябре 2017 года 53-летнюю женщину задержали полицейские.  
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 с. 30, ч. 1 ст. 327 УК РФ – “Покушение и изготовление официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей в целях его использования и сбыт такого документа”. Дело  с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением  передано в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. 
Теперь стражи порядка займутся клиентами женщины - обладателями поддельных корочек. Им предстоит ответить за использование заведомо подложных документов.

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