Сотрудница колледжа в Волгоградской области продавала поддельные дипломы





Сотрудницу одного из колледжей Новоаннинского района будут судить за незаконный заработок. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, женщину, работавшую методистом в учебном заведении, обвиняют в изготовлении поддельных дипломов. По данным следствия, с 2011 по 2017 года она подделала 18 и продала 16 дипломов о получении среднего образования. Бланки дипломов она брала в бухгалтерии якобы для того, чтобы выписывать дубликаты выпускникам, потерявшим документ об окончании колледжа. Подписи директора и председателя комиссии она подделывала, необходимая печать у нее была. Подделки она оценивала в сумму от 30 до 40 тысяч рублей. Общая сумма дохода составила около 800 тысяч рублей. В ноябре 2017 года 53-летнюю женщину задержали полицейские.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 с. 30, ч. 1 ст. 327 УК РФ – “Покушение и изготовление официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей в целях его использования и сбыт такого документа”. Дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передано в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Теперь стражи порядка займутся клиентами женщины - обладателями поддельных корочек. Им предстоит ответить за использование заведомо подложных документов.