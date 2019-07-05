«Высота 102 ТВ»: таблетки от черствости прописали отдельным медикам Волгоградской области







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня:

Губернатор возмущен поведением отдельных медиков в Волгоградской области. Спустя два года после взрыва дома в Волгограде суд нашел виновных - с приговором согласны не все. Первая отставка после скандала с незаконной вырубкой деревьев на острове Сарпинский: кто станет следующим?

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