«Высота 102 ТВ»: таблетки от черствости прописали отдельным медикам Волгоградской области

Аналитика 02.07.2019 20:16
28949 9
02.07.2019 20:16
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня:
Губернатор возмущен поведением отдельных медиков в Волгоградской области. Спустя два года после взрыва дома в Волгограде суд нашел виновных - с приговором согласны не все. Первая отставка после скандала с незаконной вырубкой деревьев на острове Сарпинский: кто станет следующим?
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2019 20:05
61298 8
13.06.2019 20:36
50926 0
30.06.2019 18:16
46435 20
«Высота 102 ТВ»: Уходящие натуры Волгоградской облдумы прощаются с мандатами04.07.2019 20:14
«Высота 102 ТВ»: главврачам больниц Волгоградской области поручили окунуться в соцсети03.07.2019 20:02
В Волгограде цены на бензин «услышали» правительство02.07.2019 10:41
«Высота 102 ТВ»: «охотники за мандатами» штурмуют избирком Волгоградской области01.07.2019 20:02
Волгоградцы помечтали, какую хотели бы пенсию01.07.2019 12:57
Волгоград отнесли к городам с «запредельной» коммуналкой01.07.2019 10:47
«Меня это бесит!»: Волгоградцы о причинах собственной агрессии30.06.2019 18:16
«Высота 102»ТВ: Предприниматели в шоке от последствий пожара на оптово-строительной базе в Волгограде28.06.2019 20:07
«Высота 102»ТВ: По следам истории с вырубкой леса на Сарпинском в Волгограде могут последовать посадки чиновников27.06.2019 20:13
«Высота 102»ТВ: На забытом разъезде в Волгоградской области люди годами живут без воды26.06.2019 20:03
Средняя зарплата жителей Волгоградской области продолжила «победный» рост26.06.2019 14:50
«Высота 102»ТВ: Реставраторы «Родины-матери» в Волгограде обещают не пугать новоделом25.06.2019 20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде понедельник стал самым жарким днем июня24.06.2019 20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области жара набирает обороты21.06.2019 20:11
«Высота 102»ТВ: В Волгограде аварийный дом окреп и помолодел в глазах чиновников20.06.2019 20:05
Реклама