Дороги к волгоградским поселкам превратились в полосу препятствий

Общество 02.07.2019 17:25
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02.07.2019 17:25
Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на автодорогах общего пользования в Волгограде, ведущих к поселкам, стало предметом иска ГИБДД к департаменту городского хозяйства. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы Ворошиловского районного суда, дорожные полицейские посчитали, что состояние более десятка дорог в Волгограде угрожает безопасности движения и возбудили в отношении городского департамента административное производство. Так, было установлено, что, к примеру, на дороге в поселок Майский имеется множество дефектов в виде выбоин, трещин, просадок. Местами отсутствует дорожная разметка, нет освещения, обочины просто опасны, а на дорожном покрытии имеются песчаногрунтовые наносы. Аналогичная картина предстала перед взором сотрудников ГИБДД и на автодороге к поселку Стройдеталь, а также на дорогах, ведущих на Лысую гору, к станции Ельшанка, на ул. им. Аренского, ул.им. Качуевской и других. Еще одна напасть - это провалившиеся люки смотровых колодцев. Этот дефект был зафиксирован на большинстве проверенных дорожных объектов. За выявленные нарушения департаменту городского хозяйства был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Постановление суда может быть обжаловано в установленные сроки.
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