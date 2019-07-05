



Подозреваемых в краже табуна лошадей задержали полицейские в Николаевском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, трое местных жителей в возрасте от 37 до 41 года за полгода успели наладить бизнес по продаже угнанных жеребцов.

Мужчины отбивали от стада несколько лошадей, затем перегоняли их в Палласовский район для дальнейшей реализации. Такой трюк подозреваемые проделали неоднократно. Владелец животных не сразу обнаружил пропажу, поскольку точный учет количества скакунов не вел. В ходе обысков правоохранители обнаружили в различных загонах у задержанных 22 лошади, которые они не успели продать.

В ОМВД России по Николаевскому району возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.



