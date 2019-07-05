Общество 02.07.2019 14:57
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02.07.2019 14:57
Должник - не всегда бедняк. В этом убедились волгоградские газовики. Как рассказали ИА “Высота 102” в “Газпром межрегионгаз Волгоград”, задолжать за поставку “голубого топлива” более пяти миллионов рублей умудрились 165 владельцев дорогих и элитных частных домов, каждый из которых имеет площадь не менее 100 квадратных метров. Минимальный размер дола составляет 10 тысяч рублей. Несмотря на многочисленные попытки газовиков достучаться до “богатеньких буратин” и заставить их оплатить счета, результата не было. Но, когда исполнительные документы попали в УФССП, дело сдвинулось с мертвой точки. Приставы предупредили должников, что закроют им выезд за границу. Большинство состоятельных должников оплатили счета в самые короткие сроки. Правда, 32 владельцев коттеджей такое предупреждение не напугало. Теперь им закрыт выезд за пределы страны. “Рекордсменом” среди должников стал хозяин расположенного в Кировском районе особняка площадью в 477 квадратных метров, его долг достиг 183 тысяч рублей. “Серебро” по праву принадлежит жителю Дзержинского района - имея дом площадью в 130 квадратов, он "постарался" задолжать 132 тысячи рублей.
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