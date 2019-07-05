Губернатор Волгоградской области заявил о недопустимости хамского отношения медиков к пациентам

Здравоохранение 02.07.2019 14:20
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02.07.2019 14:20
Черствости и хамству не место в лечебных учреждениях Волгоградской области. Об этом сегодня заявил губернатор Волгоградской области в ВолГМУ на совещании по вопросу развития системы здравоохранения, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. Андрей Бочаров акцентировал внимание участников встречи на том, что помимо технического переоснащения больниц и поликлиник, проведения масштабных ремонтных и строительных работ в учреждениях, необходимо проводить «воспитательную работу» с медперсоналом. Глава региона рассказал, что лично ему поступают жалобы на поведение отдельных врачей. Он привёл в пример ситуацию, в которую попала молодая мама, обратившаяся за медпомощью для новорожденного. Женщина несколько часов провела в очереди, а после столкнулась с безразличием со стороны врачей.
«Надо отдать должное нашим врачам, медсестрам, нянечкам, которые посвящают себя этой сложной работе. Люди бывают разные и с разным настроением, и здесь очень важно выстроить коммуникацию с людьми. Человек приходит с проблемой, но, когда он уходит неудовлетворенный, раздраженный, как он будет относиться ко всей системе здравоохранения в целом? Нам необходимо активизировать работу по этому направлению», - уверен руководитель области.
В числе ключевых задач, которые обозначил губернатор, — доступная и качественная медицина, как в городах, так и в сельской местности. Напомним, в ближайшие пять лет на территории области будет реализовываться национальный проект «Здравоохранение». «По каждому из направлений предусмотрены масштабные мероприятия по строительству новых объектов, реконструкции, капитальному ремонту, обновлению действующих объектов, оснащению их современным диагностическим и лечебным оборудованием. В пятилетнем горизонте стоимость проводимых работ составит свыше 36 миллиардов рублей», — добавил Андрей Бочаров.
Отдельное внимание, по словам губернатора, будет уделено приведению в порядок подъездных путей к учреждениям здравоохранения, благоустройству прилегающих территорий. Глава региона особо подчеркнул роль научного звена и экспертного сообщества для развития системы здравоохранения. «Мы примем дополнительные меры для развития материально-технической базы ВолгГМУ и поддержки выпускников, которые будут направляться в медицинские учреждения», - отметил глава области.
Андрей Бочаров, находясь в медуниверситете, пообщался с абитуриентами вуза из Михайловки, Чернышковского района, их родителями. Главный врач Михайловской ЦРБ Ольга Бондарева выразила надежду на то, что в учреждение скоро придут новые кадры. Она отметила, что за последние несколько лет в здравоохранении региона уже произошли серьезные перемены к лучшему. «Эту тенденцию мы наблюдаем и глядя на Михайловскую ЦРБ. Приобретается современное дорогостоящее оборудование - к примеру, недавно мы получили эндоскопическую аппаратуру экспертного класса. Сейчас перед нами стоят серьезные задачи по дальнейшей модернизации, которая позволит повысить качество оказываемой помощи населению», - заключила Ольга Бондарева.
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