Предприниматель из Волгограда рискует лишиться многомиллионного бизнеса из-за "зажатых" налогов

Расследования 02.07.2019 12:29
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02.07.2019 12:29
Желание сберечь деньги на уплате налогов может обернуться для предпринимателя не только уголовным наказанием, но и потерей дорогого производственного объекта. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, в 2015-2017 годах бизнесмен, занимающийся строительством и ремонтом гидротехнических сооружений, укрыл от налоговой 11 миллионов рублей. Сделал он это, включая в декларации данные о якобы проведенных закупках стройматериалов и привлечении для ремонта на гидротехнических сооружениях ряда фирм. При этом работы проводили сотрудники его фирмы, а материалы закупались у предпринимателей, не облагаемых НДС.
Было возбуждено уголовное дело по статье “Уклонение от уплаты налогов в крупном размере”. По предварительным данным, полученным информагентством из достоверных источников, речь идет о руководителе фирмы ООО “Регион-сервис”.
Свою вину бизнесмен признал и сейчас его дело передано в Краснооктябрьский районный суд. Известно, что в рамках расследования уголовного дела наложен арест на земельные участки, нежилые производственные помещения коммерсанта. Стоимость арестованного имущества - более 100 млн рублей.
Оперативное сопровождение расследования дела осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследованием занимались следователи регионального СУ СК России.
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