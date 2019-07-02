Расследования

Предприниматель из Волгограда рискует лишиться многомиллионного бизнеса из-за "зажатых" налогов

Расследования 02.07.2019 12:29
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02.07.2019 12:29


Желание сберечь деньги на уплате налогов  может обернуться для предпринимателя не только уголовным наказанием, но и потерей дорогого производственного объекта. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия,  в 2015-2017 годах бизнесмен, занимающийся строительством и ремонтом гидротехнических сооружений, укрыл от налоговой 11 миллионов рублей. Сделал он это, включая в декларации данные о  якобы проведенных  закупках стройматериалов и привлечении для ремонта на гидротехнических сооружениях ряда фирм. При этом  работы проводили сотрудники его фирмы, а материалы закупались у предпринимателей, не облагаемых НДС.
Было возбуждено уголовное дело по статье “Уклонение от уплаты налогов в крупном размере”.  По предварительным данным, полученным информагентством из достоверных источников, речь идет о руководителе фирмы ООО “Регион-сервис”. 
Свою вину бизнесмен признал и сейчас его дело передано в Краснооктябрьский районный суд. Известно, что в рамках расследования уголовного дела наложен арест на земельные участки, нежилые производственные помещения коммерсанта. Стоимость арестованного имущества -  более 100 млн рублей.
Оперативное сопровождение расследования дела осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследованием занимались следователи  регионального СУ СК России. 

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