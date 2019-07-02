Аналитика

В Волгограде цены на бензин «услышали» правительство

Аналитика 02.07.2019 10:41
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02.07.2019 10:41


В Волгограде цены на бензин повысились по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат. В частности, средняя  стоимость дизтоплива увеличилась на 0,11% и составляет на сегодняшний день 45,22 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 стоит 42,84 рубля за литр, повышение составило 0,3%. Примерно на столько же – на 0,28% - подорожал и бензин марки АИ-95 (46,52 рубля за литр).
Напомним, накануне закончился срок  действия соглашения, которое заключили нефтяные компании, Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба  в ноябре 2018 года. Договоренность предусматривала контроль цен на бензин и дизельное топливо, а именно — фиксированные максимальные цены на Аи-92, Аи-95 и «дизель», а также  время и величину их индексации. В правительстве уверяют, что рост цен на АЗС будет не выше инфляции и уже в очередной раз пригрозили нефтяным компаниям санкциями, если это не будет выполняться. 

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