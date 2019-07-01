Осужденный по делу о взрыве дома на проспекте Университетском в Волгограде "оценил" свой приговор (ВИДЕО)
Общество 01.07.2019 20:06
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01.07.2019 20:06
Вопросом - кто виноват на самом деле, задался Владимир Лексункин когда выслушал свой приговор. Как сообщало ИА “Высота 102”, сегодня Советский районный суд признал виновными во взрыве дома №60 по проспекту Университетский, произошедшем в мае 2017 года, самого Лексункина а также Юрия и Юрослава Бабаян. Подрядчик - Владимир Лексункин, и владелец магазина “Сазан-Карпыч” Юрослав Бабаян получили по пять с половиной и пять лет колонии общего режима соответственно. Отец Юрослава - Юрий Бабаян приговорен к пяти годам лишения свободы условно. Подключая магазинчик к водопроводу без получения необходимого согласования, они повредили газовую трубу. Газ попал в жилой дом и через несколько часов произошел взрыв, унесший жизни четырех человек. Еще 11 тогда оказались в больнице. Лексункин не отрицает, что именно в результате его работы был поврежден газопровод, но после этого он сразу сообщил о случившемся в соответствующие службы. “Если газовики проверили дом и сказали, что там газа нет, то почему признали виновными нас?” - задал вопрос мужчина. Отец и сын Бабаяны от общения со СМИ воздержались.
Свою оценку приговора сегодня дал не только осужденный Владимр Лексункин и его защитник, а также представитель гособвинения. Подробнее - в видеосюжете.
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