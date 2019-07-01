"Виновны": в Волгограде суд вынес приговор обвиняемым во взрыве дома на проспекте Университетском и снял подозрения с газовиков





В Советском районном суде Волгограда вынесен приговор по громкому делу о взрыве дома на проспекте Университетский. Как сообщает ИА «Высота 102», Владимир Лексункин приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, Юрослав Бабаян - к 5 годам в колонии общего режима, Юрий Бабаян – к 5 годам условно. При вынесении приговора суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств. Наличие у Владимира Лексункина пятерых детей и тот факт, что преступление было совершено впервые, судья посчитала смягчающим обстоятельством. Смягчение наказания для Юрия Бабаяна связано с его возрастом. Осужденным был предъявлен ряд исков на возмещение вреда, которые суд удовлетворил частично. Меры пресечения в отношении осужденных до вступления приговора в законную силу будет действовать такая же - Бабаян-старший будет находиться дома, двое других - в СИЗО. Срок нахождения в СИЗО для всех троих зачтут. Подсудимые выслушали приговор спокойно. Но потом Юрий Бабаян не выдержал, расплакался, обнял через решетку сына. Все трое завили, что с приговором не согласны и будут его обжаловать.

Перед началом судебного заседания Владимир Лексункин заявил, что надеется на оправдательный приговор. «Моей вины нет. Я проколол трубу, вызвал газовиков, они составили протокол, что все устранили. Почему я должен отвечать?», - сказал он.

Сегодняшнее заседание было проникнуто драматизмом. В суде собралось много людей, в зале было жарко. Судья оглашала приговор почти четыре часа, самому пожилому подсудимому – Бабаяну-старшему – было разрешено сесть. Его сын обмахивался пачкой влажных салфеток. Судья зачитывала страницы уголовного дела: «Сумма ущерба составила более 148 миллионов рублей, повреждено имущество Волгоградского института экономики, социологии и права более чем на 100 тысяч рублей….», «Владимир Лексункин сам изготовил буровой аппарат, который не был лицензирован, он дважды повреждал коммуникации при проведении работ по заказу – один раз задел водопровод, другой – газопровод…». Когда судья заявила, что попытки Лексункина переложить вину на газовиков являются попыткой уйти от наказания, сразу было понятно, что приговор будет обвинительным. К слову, в зачитанных судьей показаниях свидетелей говорилось о сильном запахе газа, который чувствовали жители дома. Однако допрошенные сотрудники горгаза утверждали, что не чувствовали запаха. Мало того, по их словам, пробы воздуха они брали... через замочные скважины закрытых дверей. Они рассказали, что начали копать яму для ремонта газопровода. Однако вскоре остановились, ожидая приезда энергетиков и представителей водоканала, так как там проходили коммуникации. В итоге компанию "Волгоградгоргаз" суд признал потерпевшей стороной из-за потери техники и расходов на восстановительные работы на газопроводе после трагедии. Ущерб оценили в 393 тысячи рублей.

Судья зачитал и результаты экспертизы, согласно которой выходило, что, вероятнее всего, газ скопился в лотке коммуникаций, которые, как выяснилось, были заброшенными. А потом попал в цоколь, откуда и распространился по квартирам. Когда газ достиг 5-процентной концетрации, произошел взрыв. Источники воспламенения точно установить не удалось. Эпицентром взрыва стали квартиры, расположенные на первом этаже разрушенного дома.

В приговоре прозвучали и другие подробности. В частности, выяснилось, что отец и сын Бабаян начинали оформление подключения своего павильона к сети. Однако бросили - решили, что сделать самим будет быстрее.

Любопытно, что "прогремевшую" в интернете запись с видеорегистратора машины, припаркованной недалеко от дома, которая запечатлела момент взрыва, суд счел доказательством, а запись с камеры, установленной в парикмахерской - нет. Причиной стало некорректно выставленное время, а также из-за отсутствия части кадров. А членов комиссии, состоящую из сотрудников "Волгоградгоргаза" и страховщиков, суд признал незаинтересованными лицами.

Ранее, напомним, гособвинение запросило по 8 лет колонии для каждого из обвиняемых. Трагедия произошла 16 мая 2017 года. Тогда при незаконной и несогласованной врезке в водопровод для подведения ресурса в магазин была повреждена газовая труба. Голубое топливо заполнило помещения в жилом доме и через несколько часов после аварии четырехэтажка взлетела на воздух. При взрыве погибли четыре человека, 11 человек пострадали. По данным следствия, Юрий Бабаян нанял Владимира Лексункина, чтобы тот подключил к водоснабжению торговый павильон “Сазан Карпыч”, который принадлежал его сыну Юрославу. Дом, как не подлежащий восстановлению, снесли, его бывших жильцов расселили. Сейчас на месте трагедии разбили сквер.

Жильцы взорвавшегося дома винят в гибели своих близких и соседей также и газовиков, которые не предотвратили беду, в то же время известно, что одним из погибших был сотрудник газовой службы. Большую часть времени, пока шло следствие, Юраслав Бабаян и Владимир Лексункин провели в СИЗО, Юрий Бабаян находился под домашним арестом. В своем последнем слове мужчины свою вину не признали.



