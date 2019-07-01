Юноша упал с балкона 23-этажного дома в центре Волгограда





Молодой человек упал минувшей ночью с высоты 23-этажного дома в Центральном районе Волгограда. Как рассказал ИА “Высота 102” заместитель руководителя СО по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области Владимир Суров, ЧП случилось сегодня ночью в доме №7 по улице Ханпаши Нурадилова. По предварительным данным, 26-летний житель Советского района спрыгнул с общего балкона, расположенного на последнем этаже высотки. По данному факту проводится проверка. Смерть, судя по всему, не носит криминальный характер, а волгоградец приехал в центр города специально, чтобы свести счеты с жизнью. Известно, что, когда он пытался войти внутрь здания, его не пустил консьерж. Как он попал на балкон высотки, еще предстоит выяснить следователям.

По сведениям информагентства, парень оставил запись в своем инстаграм, где сообщил о своем намерении: “Свободный белый парень уходит из жизни”. Какой смысл вложил в эти слова молодой человек, пока неясно. Информация уточняется.



