Юные художники Котельниково изобразили наиболее значимых, по их мнению, людей

Общество 01.07.2019 10:32
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01.07.2019 10:32
Что знают об истории своего родного края представители молодого поколения котельниковцев? Какие события для них представляются наиболее важными? Кто, по мнению детей, настоящий герой? Ответы на эти важные вопросы получены во время художественного конкурса «Котельниково – земля героев», организованного компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий» и «Центром детского творчества» Котельниковского муниципального района.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, работа над конкурсными проектами шла на протяжении нескольких недель. Трудность была не только в создании художественных полотен. Дети очень ответственно отнеслись к самой концепции конкурса, и, чтобы определить своего героя, они изучили историю Котельниковского района иотразили в своих работах наиболее важные лично для каждого из нихсобытия.
Наибольшее впечатление на детей произвели подвиги летчика Михаила Дмитриевича Баранова, юного пионера-героя Миши Романова, командира танковой бригады Павла Алексеевича Ротмистрова, казака Василия Денисовича Генералова.
В число современных героев дети включили и шахтеров рудника Гремячинского ГОКа. Изначально работы на производственную тему предлагалось создавать вне номинации конкурса. Но двое юных художников считают, что тяжелый труд на благо людей – это тоже подвиг мирного времени. На их картинах показаны работы в руднике, расположенном на глубине более километра под поверхностью земли.
Внимание к предприятию и высокая значимость труда работников компании не могли не порадовать молодых специалистов «ЕвроХим-ВолгаКалия», которые оказали содействие в проведении выставки.
Свои работы дети выставилина всеобщее обозрение в центральном городском парке. Импровизированный вернисаж пользовался успехом. Выставку посетили не только родственники, одноклассники и друзья художников. Прохожиес большим удовольствием останавливались, рассматривали рисунки, фотографировали творческие работы, не жалели слов одобрения и похвалы авторам картин.
За свой дебют начинающие художники Анастасия Терещук, Мирослава Маснюк, Алина Кухтинова, Максим Семенча, Арина Сафронова, Екатерина Дуенко, Арина Посемейнова получили от компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» подарки, главными из которых стали небольшие комнатные растения – символы роста, развития, преемственности поколений героической котельниковской земли – родины настоящих героев.
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