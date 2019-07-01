Общество

Юные художники Котельниково изобразили наиболее значимых, по их мнению, людей

Общество 01.07.2019 10:32
167 0
01.07.2019 10:32


Что знают об истории своего родного края представители молодого поколения котельниковцев? Какие события для них представляются наиболее важными? Кто, по мнению детей, настоящий герой? Ответы на эти важные вопросы получены во время художественного конкурса «Котельниково – земля героев», организованного компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий»  и «Центром детского творчества» Котельниковского муниципального района.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, работа над конкурсными проектами шла на протяжении нескольких недель. Трудность была не только в создании художественных полотен. Дети очень ответственно отнеслись к самой концепции конкурса, и, чтобы определить своего героя, они изучили историю Котельниковского района иотразили в своих работах наиболее важные лично для каждого из нихсобытия. 
Наибольшее впечатление на детей произвели подвиги летчика Михаила Дмитриевича Баранова, юного пионера-героя Миши Романова, командира танковой бригады Павла Алексеевича Ротмистрова, казака Василия Денисовича Генералова. 
В число современных героев дети включили и шахтеров рудника Гремячинского ГОКа. Изначально работы на производственную тему предлагалось создавать вне номинации конкурса. Но двое юных художников считают, что тяжелый труд на благо людей – это тоже подвиг мирного времени. На их картинах показаны работы в руднике, расположенном на глубине более километра под поверхностью земли.
Внимание к предприятию и высокая значимость труда работников компании не могли не порадовать молодых специалистов «ЕвроХим-ВолгаКалия», которые оказали содействие в проведении выставки.
Свои работы дети выставилина всеобщее обозрение в центральном городском парке. Импровизированный вернисаж пользовался успехом. Выставку посетили не только родственники, одноклассники и друзья художников. Прохожиес большим удовольствием останавливались, рассматривали рисунки, фотографировали творческие работы, не жалели слов одобрения и похвалы авторам картин.
За свой дебют начинающие художники Анастасия Терещук, Мирослава Маснюк, Алина Кухтинова, Максим Семенча, Арина Сафронова, Екатерина Дуенко, Арина Посемейнова получили от компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» подарки, главными из которых стали небольшие комнатные растения – символы роста, развития, преемственности поколений героической котельниковской земли – родины настоящих героев.



     

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности на сайте. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
«Он один, бедный, надрывается»: волгоградцы хотят спросить Владимира Путина про пенсии, зарплаты и коррупцию
19.06.2019 16:48
23424 25
"Мне жаль погибших, но моей вины в этом нет: "Лодочника" из Волгограда судят за гибель 11 человек
17.06.2019 15:01
26115 32
В Волгограде собака спасла семью от заползшей в дом гадюки
13.06.2019 14:04
29637 24
Общество
01.07.2019 11:02
Общество 01.07.2019 11:02
282 1 Обсудить

0
Далее
Общество
30.06.2019 15:31
Общество 30.06.2019 15:31
3338 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.06.2019 13:07
Общество 30.06.2019 13:07
8571 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.06.2019 06:54
Общество 30.06.2019 06:54
1941 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.06.2019 14:23
Общество 29.06.2019 14:23
1740 0 Обсудить

0
Далее
Общество
28.06.2019 16:11
Общество 28.06.2019 16:11
1950 1 Обсудить

0
Далее
Общество
28.06.2019 14:03
Общество 28.06.2019 14:03
882 0 Обсудить

0
Далее
Общество
28.06.2019 11:39
Общество 28.06.2019 11:39
3129 5 Обсудить

0
Далее
Общество
28.06.2019 09:07
Общество 28.06.2019 09:07
7339 12 Обсудить

0
Далее
Общество
27.06.2019 17:24
Общество 27.06.2019 17:24
2061 3 Обсудить

0
Далее
Общество
27.06.2019 17:22
Общество 27.06.2019 17:22
16348 21 Обсудить

0
Далее
Общество
27.06.2019 17:03
Общество 27.06.2019 17:03
1906 1 Обсудить

0
Далее
Общество
27.06.2019 15:10
Общество 27.06.2019 15:10
1644 8 Обсудить

0
Далее
Общество
27.06.2019 14:52
Общество 27.06.2019 14:52
1111 3 Обсудить

0
Далее
Общество
27.06.2019 11:47
Общество 27.06.2019 11:47
1103 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:02
В Волгоградской области продавца коров судят за уклонение от уплаты 30 млн рублей налоговСмотреть фотографии
10:47
Волгоград отнесли к городам с «запредельной» коммуналкойСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде немецкое оборудование помогло «Красному Октябрю» ускорить выплавку сталиСмотреть фотографии
10:32
Юные художники Котельниково изобразили наиболее значимых, по их мнению, людейСмотреть фотографии
10:31
В Волгоград эвакуировали мужчину с электротравмой
10:08
Юноша упал с балкона 23-этажного дома в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:07
Проект «Промышленный туризм» Волжского филиала AB InBev Efes отмечает юбилейСмотреть фотографии
09:26
Компанию претендентов на пост губернатора Волгоградской области разбавил справороссСмотреть фотографии
08:24
В Волгограде задержали банду автоугонщиковСмотреть фотографииCмотреть видео
08:14
В Волгограде выделены первые деньги на переселение тубдиспансера на окраинуСмотреть фотографии
07:07
Ночь, скорость и собака: в Волгограде студент-«гонщик» выслушал приговор за ДТП с 4 пострадавшимиСмотреть фотографии
18:16
«Меня это бесит!»: Волгоградцы о причинах собственной агрессии Смотреть фотографииCмотреть видео
16:18
Пятый пошел: еще один претендент на пост губернатора явился в избирком Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:31
«125 тысяч рублей за каждого»: в Волгоградской области фермера-китаянку оштрафовали за нелегальных овощеводовСмотреть фотографии
14:03
В Волгоградской области почвенная засуха угрожает зерновымСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде на Центральном рынке состоится акустический рок-концертСмотреть фотографии
12:09
В центре Волгограда вспыхнула квартира, есть пострадавшийСмотреть фотографии
10:16
Кабан стал причиной ДТП на федеральной трассе под Волгоградом, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
06:54
Газон «Волгоград Арены» предохранят от концерта группы «Ленинград» за полмиллиона рублейСмотреть фотографии
06:01
В Волгограде «коллекционера» канализационных люков отправили в колонию-поселениеСмотреть фотографии
20:11
На трассе "Волгоград-Москва" столкнулись микроавтобус, две фуры и легковушка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:08
Режим повышенной готовности введен в двух районах Волгоградской области из-за саранчиСмотреть фотографии
17:18
В Волгоградской области прокуратура вступилась за братскую могилу «Солдатское поле»Смотреть фотографии
15:12
В Волгоградской области на пост губернатора претендуют уже четверо человекСмотреть фотографии
14:23
«Крокодилы», «Тигры» и «летающие» танки показали себя на земле и в небе под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде водитель-виновник смертельного ДТП у АЗС сбежал по дороге в больницу (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:53
«По сто больше не будет»: самые дешевые билеты на матчи волгоградского «Ротора» подорожалиСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом начальницу почтового отделения уличили в присвоении миллионаСмотреть фотографии
10:08
В центре Волгограда избили подростка за отказ дать прикуритьСмотреть фотографии
21:43
Мужчина погиб в "скорой" после аварии у АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 