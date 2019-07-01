Проект «Промышленный туризм» Волжского филиала AB InBev Efes отмечает юбилей





Ровно пять лет назад Волжский пивоваренный завод впервые распахнул свои двери для посетителей и торжественно открыл специализированный класс проекта «Промышленный туризм».

Внутренний туризм развивается, и сегодня одним из его перспективных направлений становится «Промышленный туризм». Сложные производственные предприятия становятся центром притяжения и источником новых впечатлений. Во всем мире промышленный туризм пользуется большой популярностью: действуют специальные маршруты, готовятся экскурсии и тестируются новые подходы. В России же это направление только набирает обороты и исследует технологические решения и нестандартные подходы. Интерес, проявляемый к пивоваренному производству стабильно возрастает с каждым годом. Это неудивительно, ведь гости пивоварни могут не только узнать что-то новое, но и оценить процесс пивоварения, увидев этапы производства высококачественной продукции.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, празднование юбилея проекта «Промышленный туризм» в Волжском отмечали с размахом, так как оно совпало с проведением на филиале компании AB InBev Efes Всероссийской акции «Открытые пивоварни – 2019», в рамках которой любой желающий старше 18 лет мог посетить производство и увидеть, как варится пиво, узнать историю возникновения и развития пивоварения, а также множество интересных фактов и культуре его ответственного потребления.

Экскурсии начинались с вводной презентации о компании и инструктажа по технике безопасности. Затем экскурсанты посещали все основные подразделения пивоваренного завода: от варочного участка до линий розлива, где поэтапно знакомились с производством пива. В завершении экскурсии все желающие вместе с экспертом-пивоваром изучали главные правила дегустации пива и знакомились с широким портфелем брендов компании AB InBev Efes.

Всего за время акции «Открытые пивоварни» в гостях у волжских пивоваров побывало свыше 650 посетителей, а за пять лет реализации проекта – более 6 000 человек.