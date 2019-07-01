В Волгограде задержали банду автоугонщиков

Происшествия 01.07.2019 08:24
1323 9
01.07.2019 08:24
Волгоградские полицейские провели успешную специальную операцию по задержанию группы профессиональных автоугонщиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, среди задержанных – пятеро местных жителей в возрасте от 22 до 33 лет. Их взяли с поличным в одном из гаражей Краснооктябрьского района. Установлено, что в ночное время на неохраняемых парковках во дворах домов злоумышленники, используя специальные устройства, отключали противоугонные системы иномарок 2018-2019 годов выпуска. Затем они перегоняли машины в арендованные гаражные боксы, где изменяли VIN-номера с целью дальнейшей перепродажи. В настоящее время выявлено одиннадцать эпизодов их противоправной деятельности: четыре кражи и семь попыток угона транспортных средств. Следственным управлением УМВД России по городу Волгограду возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 158 УК РФ.
Судом задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По имеющейся информации, три автомашины проданы по заниженным ценам через сайт бесплатных объявлений жителям других регионов России. Четвертый похищенный автомобиль обнаружен в гараже во время задержания подозреваемых. При обысках изъяты специальные технические устройства, радиостанции и государственные регистрационные знаки угнанных иномарок.
Реклама
Популярное по теме
07.06.2019 11:24
31888 14
17.06.2019 17:13
18557 2
12.06.2019 11:15
29992 0
В Волгоград эвакуировали мужчину с электротравмой01.07.2019 10:31
Происшествия 01.07.2019 10:31
295 Обсудить
Юноша упал с балкона 23-этажного дома в центре Волгограда01.07.2019 10:08
Происшествия 01.07.2019 10:08
1092 11 Обсудить
В центре Волгограда вспыхнула квартира, есть пострадавший30.06.2019 12:09
Происшествия 30.06.2019 12:09
2768 0 Обсудить
Пенсионерка сгорела в своем доме в Волгоградской области30.06.2019 11:06
Происшествия 30.06.2019 11:06
1128 9 Обсудить
Две женщины попали под машину у парковки ТРК в Волжском30.06.2019 10:33
Происшествия 30.06.2019 10:33
615 0 Обсудить
Кабан стал причиной ДТП на федеральной трассе под Волгоградом, есть пострадавшие30.06.2019 10:16
Происшествия 30.06.2019 10:16
1798 0 Обсудить
На трассе "Волгоград-Москва" столкнулись микроавтобус, две фуры и легковушка (ВИДЕО)29.06.2019 20:11
Происшествия 29.06.2019 20:11
5729 0 Обсудить
В Волгограде водитель-виновник смертельного ДТП у АЗС сбежал по дороге в больницу (ВИДЕО)29.06.2019 11:48
Происшествия 29.06.2019 11:48
24306 0 Обсудить
В Волжском поймали водителя-беглеца, сбившего ребенка29.06.2019 10:48
Происшествия 29.06.2019 10:48
1102 0 Обсудить
В центре Волгограда избили подростка за отказ дать прикурить29.06.2019 10:08
Происшествия 29.06.2019 10:08
2468 0 Обсудить
Мужчина погиб в "скорой" после аварии у АЗС в Волгограде28.06.2019 21:43
Происшествия 28.06.2019 21:43
4643 0 Обсудить
В Волгоградской области в ДТП погибли бывший депутат облдумы и водитель28.06.2019 17:15
Происшествия 28.06.2019 17:15
12083 0 Обсудить
Под Волгоградом школьник погиб под завалом песка28.06.2019 12:20
Происшествия 28.06.2019 12:20
11124 0 Обсудить
В Волгограде раскрыли филиал финансовой пирамиды, обманувшей россиян на миллиард рублей28.06.2019 11:09
Происшествия 28.06.2019 11:09
7209 19 Обсудить
В Волгограде на судостроительном предприятии загорелась баржа28.06.2019 10:19
Происшествия 28.06.2019 10:19
3007 3 Обсудить
Реклама