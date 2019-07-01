В Волгограде задержали банду автоугонщиков





Волгоградские полицейские провели успешную специальную операцию по задержанию группы профессиональных автоугонщиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, среди задержанных – пятеро местных жителей в возрасте от 22 до 33 лет. Их взяли с поличным в одном из гаражей Краснооктябрьского района. Установлено, что в ночное время на неохраняемых парковках во дворах домов злоумышленники, используя специальные устройства, отключали противоугонные системы иномарок 2018-2019 годов выпуска. Затем они перегоняли машины в арендованные гаражные боксы, где изменяли VIN-номера с целью дальнейшей перепродажи. В настоящее время выявлено одиннадцать эпизодов их противоправной деятельности: четыре кражи и семь попыток угона транспортных средств. Следственным управлением УМВД России по городу Волгограду возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 158 УК РФ.

Судом задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По имеющейся информации, три автомашины проданы по заниженным ценам через сайт бесплатных объявлений жителям других регионов России. Четвертый похищенный автомобиль обнаружен в гараже во время задержания подозреваемых. При обысках изъяты специальные технические устройства, радиостанции и государственные регистрационные знаки угнанных иномарок.