Ночь, скорость и собака: в Волгограде студент-«гонщик» выслушал приговор за ДТП с 4 пострадавшими

Расследования 01.07.2019 07:07
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01.07.2019 07:07
К 1,5 годам ограничения свободы приговорен студент техникума, который совершил в центре Волгограда ДТП, в котором пострадали четыре человека. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Дзержинского районного суда, виновник аварии должен выплатить двоим пострадавшим в общей сложности 700 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также оплатить расходы на лечение и услуги адвокатов.
Судом установлено, что в августе прошлого года молодой человек сел за руль дедушкиного «KIA Sportage», причем доверенности на право управления автомобилем у него не было, так же он не был вписан в страховку. Вместе с ним в машине находились двое приятелей с девушками. Компания возвращалась ночью с Красной Слободы. Водитель мчался по проспекту Жукова со скоростью 140 км/ч. На такой скорости он пытался объехать выбежавшую на дорогу собаку, но не справился с управлением. Молодой человек потерял управление, совершил наезд на бордюрный камень, после чего машина опрокинулась. Троих пассажиров, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, выбросило наружу в открытые окна. Проезжающие мимо водители вызвали «скорую», которая забрала 4 пострадавших. Трое из них получили тяжелые травмы, опасные для жизни. Особенно пострадали девушки, одна из них стала инвалидом и до сих пор не восстановилась после той страшной аварии. Сам виновник аварии травмировал ногу и 15 дней находился на амбулаторном лечении. Свою вину в совершенном преступлении он полностью признал.
Приговором суда виновнику ДТП в течение 1,5 лет запрещено покидать место постоянного проживания с 23.00 до 06.00, посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них, менять место жительства или регистрацию без согласия специализированного государственного органа.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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