На трассе "Волгоград-Москва" столкнулись микроавтобус, две фуры и легковушка (ВИДЕО)

Происшествия 29.06.2019 20:11
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29.06.2019 20:11
Массовое ДТП случилось сегодня в Михайловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, на трассе Р-22 столкнулись "ВАЗ-2113", два большегруза и микроавтобус "Mercedes". По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в грузовик "Volvo". Затем "Лада" вернулась на свою полосу и столкнулась с грузовиком "Renault". Затем прицеп французского грузовика задел микроавтобус. В аварии получил травму 25-летний водитель отечественной легковушки. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга. Пострадавший госпитализирован в Михайловскую ЦРБ.
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