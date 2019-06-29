Общество

«Крокодилы», «Тигры» и «летающие» танки показали себя на земле и в небе под Волгоградом

Общество 29.06.2019 14:23
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29.06.2019 14:23


Сегодня на полигоне Прудбой в Волгоградской области стартовал международный военно-технический форум «Армия-2019». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, на торжественном открытии с приветственным словом выступили командир мотострелкового соединения ЮВО полковник Николай Мартынюк и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Динамический показ открыл пролет авиации с нанесением удара парой Су-25 «НУРС» и постановкой дымовой завесы Су-24М. Далее свои боевые возможности показали танки Т-90А, 12,7 НСВТ, БМП-3 и др. Зрителям продемонстрировали стрельбу по мишеням из огнеметов РПО, подразделения ПВО при помощи зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска» уничтожили наземные и воздушные цели, подразделение военной полиции показало эпизод по захвату автомобиля, а также гости форума увидели «летающий» танк.

Организаторы форума представили пять эпизодов розыгрыша действий подразделений на поле боя: с высадкой аэромобильных групп на вертолетах, захватом пленного, эвакуацией раненного, действиями штурмовых групп, мотострелковых и танковых взводов, а также демонстрацией фигур высшего пилотажа экипажами вертолетов.

Гости форума ознакомились с современными и историческими образцами вооружения, военной и специальной техникой, различными видами стрелкового оружия от пистолетов до противотанкового гранатомета и антиснайперского оружия. А также смогли угоститься солдатской кашей и сыграть в пейнтбол на специально оборудованных площадках.

Всего для статического показа представлено 24 единицы боевой и специальной техники, танки Т-90А и Т-72Б3, боевая машина пехоты третьего поколения, 152-мм самоходные артиллерийские гаубицы «МСТА-С», «Акация», буксируемая «МСТА-Б», 120-мм «Хоста», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», 120-мм миномет «Сани», гаубица Д-30, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1», зенитный ракетный комплекс ТОР-2М и «Стрела-10», противотанковый управляемый ракетный комплекс «Штурм-С», разведывательная химическая машина РХМ-6, боевая машина десанта БМД-2, советская 120-мм дивизионно-полковая авиадесантная самоходная артиллерийско-миномётная установка «Нона», бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, вертолеты Ми-24 «Крокодил», крупнейший в мире серийно выпускаемый транспортный вертолёт Ми-26 и двухдвигательный вертолёт Ми-8.
Международный военно-технический форум «Армия-2019» в ЮВО проводится на территории филиалов военно-патриотического парка «Патриот» 14 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также российской военной базы в Армении. 

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