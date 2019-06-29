В Волжском поймали водителя-беглеца, сбившего ребенка

Происшествия 29.06.2019 10:48
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29.06.2019 10:48
Мужчину, подозреваемого в наезде на ребенка и оставлении места аварии, задержали полицейские в Волжском. По сообщению ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось накануне во дворе дома №150 “б” по улице Мира. По данным правоохранителей, в 18:40 42-летний водитель “KIA Ceed” сбил девятилетнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги. Автомобилист скрылся с места аварии. Пострадавшего ребенка с травмами отвезли в больницу.
Водителя-беглеца вскоре задержали сотрудники ДПС. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
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