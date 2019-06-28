Мужчина погиб в "скорой" после аварии у АЗС в Волгограде

Происшествия 28.06.2019 21:43
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28.06.2019 21:43
Один человек погиб и один пострадал в аварии в Красноармейском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, сегодня вечером 32-летний водитель “ВАЗ-2112” не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Автомобилист с травмами госпитализирован. При столкновении погиб 30-летний пассажир легковушки. В экстренных службах региона информагентству сообщили, что мужчина скончался по дороге в больницу. По поступившей информации, ДТП случилось напротив АЗС “Роснефть” на улице Лазоревой. Информация уточняется.
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