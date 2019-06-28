Общество

В Волгограде осудили мошенницу, отнявшую квартиру у 91-летнего ветерана

Общество 28.06.2019 14:03
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28.06.2019 14:03


К трем годам лишения свободы условно приговорил Ворошиловский районный суд жительницу Волгограда, лишившую жилплощади ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Женщину признали виновной в особо крупном мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилье.
Было доказано, что в 2012 году пожилой человек купил квартиру в строящемся доме в Краснооктябрьском районе. Во время ремонта в новом жилье ветеран жил у своей 69-летней знакомой, которая за ним ухаживала. В апреле 2017 года женщина, обманув старика, получила доверенность на распоряжение квартирой и якобы продала ее своему 33-летнему сыну за 1 млн рублей. Денег ветеран не получил. 
В основу уголовного дела легли материалы прокурорской проверки. Расследованием занимались сотрудники СО-2 СУ УМВД России по  г. Волгограду. Приговор в силу еще не вступил. Известно, что при его вынесении учли возраст и состояние здоровья подсудимой. По иску прокурора квартира возвращена пенсионеру. 

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