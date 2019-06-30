Общество 30.06.2019 06:54
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30.06.2019 06:54
Поле стадиона «Волгоград Арены» защитят от последствий выступления группы «Ленинград», которое планируется осенью этого года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, владелец объекта – ФГУП «Спорт Инжиниринг» - потратит 3 миллиона рублей на установку специального покрытия на шести стадионах, где выступит Шнур и его команда, и где в России проходили матчи ЧМ-2018 – в Калининграде, в Ростове-на-Дону, в Самаре, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге и в том числе в Волгограде. Установка специального покрытия на каждом из шести стадионов обойдется в полмиллиона рублей.
Особенность модульного плиточного покрытия в том, что оно защищает натуральную траву на футбольных полях, в том числе от тяжелых конструкций – сцены с оборудованием. Один квадратный метр такого покрытия позволит выдержать вес в 162 тонны без ущерба для газона. Поверхность его нескользкая и нетравмоопасная. Еще одна изюминка используемого материала – он пропускает необходимое количество света для обеспечения роста травы, так что газон, мало того, что сохранится, но и не успеет пожелтеть.
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