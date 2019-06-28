



Жители долгостроя с 15-летней историей на улице Чуйкова, 51 А в Волгограде обрели надежду на благополучный финал — глава региона поставил задачу по вводу дома в эксплуатацию в первом квартале 2020 года. Об этом, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, заявил сегодня Андрей Бочаров, посетив недострой.

В настоящее время прорабатывается распоряжение Правительства РФ о передаче Волгоградской области семи квартир, которые находятся в собственности регионального УФСИН. В дальнейшем планируется заключение инвестиционного соглашения с ООО «Метео-Комфорт+». В качестве компенсации добросовестная компания-инвестор получит участок без торгов для реализации собственных проектов жилищной застройки — подобный механизм уже доказал свою эффективность.

«Задача № 1 — помочь обрести жилье людям, в которое они вложили полные деньги. Нам необходимо выполнить те обещания, которые давала власть. Независимо от того, как давно это было — а было это в «нулевых», — подчеркнул в ходе выездного совещания глава региона. — Я разговаривал с руководством ФСИН России, получил поддержку и понимание. В течение июля мы проработаем правовые механизмы решения данной проблемы по привлечению дополнительных ресурсов. И уже в августе-сентябре на объект зайдет новый инвестор».

Напомним, дом на улице Чуйкова, 51а юридически не является объектом долевого строительства — этот ведомственный дом начал строиться в 2004 году УФСИН России по Волгоградской области и уже в 2007 должен был быть сдан. Квартиры выкупили 59 семей. Застройщик привлек в качестве инвестора ООО «Союзмаш». Однако обязательства по инвестиционному контракту не были исполнены: строительство жилого дома остановлено с января 2010 года. Решением Арбитражного суда ООО «Союзмаш» признано несостоятельным: в отношении организации введено конкурсное производство, инвестиционный договор расторгнут. В 2015 году юридическое лицо было ликвидировано. На сегодняшний день готовность объекта составляет 82%.

«15 лет с начала застройки прошло. Мы каждого губернатора хотели здесь видеть. Бочаров — первый, кто приехал, — сказала председатель ТСЖ «Чуйкова, 51А» Наталья Тишина. — Мы организовали ТСЖ, внесли еще порядка 65 миллионов на достройку дома. За наши деньги сделана кровля, сети отопления. Мы шли на все, чтобы достроить дом. Но только теперь надежда окрепла».

Между тем, ИА «Высота 102» провело собственное расследование истории долгостроя на улице Чуйкова, 51а. Кто из чиновников и надзорных структур лоббировал эту точечную застройку, что в проекте этого дома изначально было не так и почему в этом деле так и не удалось найти виновных – в материале информагентства, который будет опубликован в ближайшее время.



