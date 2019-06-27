В Волгограде в 15 раз выросла площадь пожара на оптово-строительной базе (ФОТО+ВИДЕО)

Происшествия 27.06.2019 19:08
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27.06.2019 19:08
Площадь пожара на оптово-строительной базе составила около 5 тысяч квадратных метров. Как рассказали ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, пожар локализовали в 18:59. Первоначально сообщалось, что горит склад с сантехникой площадью 300 квадратным метров.
Огонь причинил серьезный ущерб владельцам магазинов и вызвал переполох среди горожан: клубы черного дыма были видны во многих районах города. По словам представителя собственника помещения, где вспыхнул пожар, ущерб исчисляется миллионами рублей. Возгорание возникло в одноэтажном строении, в котором находятся шесть магазинов и четыре склада. Общая площадь строения, имеющего Г-образную форму, порядка 10 тысяч квадратных метров. Огонь уничтожил половину площадей с товаром. К счастью, по имеющимся на данный момент сведениям, при пожаре никто на пострадал. С огнем борются расчеты отряда №1 Федеральной пожарной службы. За этим действом наблюдают десятки горожан, среди которых жители соседних домов и работники с оптово-строительной базы.
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