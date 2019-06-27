В Волгограде из-за столкновения маршрутки и такси остановились трамваи





На полтора часа из-за ДТП на путях прервалось движение трамваев в Красноармейском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в городской администрации. По имеющимся сведениям, в 12:10 на проспекте Героев Сталинграда​ столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. По словам очевидцев, легковушка относится к сервису “Яндекс.Такси”. Из-за аварии трамваи маршрута № 11 ходили между остановками "Каустик” и “Марийская".

В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству сообщили, что, по предварительной информации, пострадавших нет.​

Фото: Егор Малышев