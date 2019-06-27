Экономика

Сбербанк признан лучшей компанией по работе с инвесторами

Экономика 27.06.2019 13:31
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27.06.2019 13:31


Cлужба по работе с инвесторами (IR) Сбербанка заняла первое место среди российских компаний в престижном международном рейтинге финансового рынка Extel Pan-Europe Survey 2019 в номинации «Corporates best for Investor Relations — Russian Federation». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Анастасия Белянина, управляющий директор — руководитель Центра по работе с инвесторами Сбербанка:«Лидирующие позиции в независимом рейтинге Extel — это одно из важных подтверждений нашего развития в правильном направлении. Мы признательны нашим партнерам за высокую оценку нашей работы и продолжим совершенствовать наши сервисы».
Рейтинг Extel был впервые составлен в 1974 году. Он основан на результатах голосования участников мирового финансового рынка, которое проводится ежегодно с марта по май. В 2019 году в исследовании приняли участие более 14 тыс. профессионалов фондового рынка из 3,3 тыс. управляющих и 279 брокерских компаний. 

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