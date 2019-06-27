Сбербанк признан лучшей компанией по работе с инвесторами

Экономика 27.06.2019 13:31
251 0
27.06.2019 13:31
Cлужба по работе с инвесторами (IR) Сбербанка заняла первое место среди российских компаний в престижном международном рейтинге финансового рынка Extel Pan-Europe Survey 2019 в номинации «Corporates best for Investor Relations — Russian Federation». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Анастасия Белянина, управляющий директор — руководитель Центра по работе с инвесторами Сбербанка:«Лидирующие позиции в независимом рейтинге Extel — это одно из важных подтверждений нашего развития в правильном направлении. Мы признательны нашим партнерам за высокую оценку нашей работы и продолжим совершенствовать наши сервисы».
Рейтинг Extel был впервые составлен в 1974 году. Он основан на результатах голосования участников мирового финансового рынка, которое проводится ежегодно с марта по май. В 2019 году в исследовании приняли участие более 14 тыс. профессионалов фондового рынка из 3,3 тыс. управляющих и 279 брокерских компаний.
Реклама
Популярное по теме
08.06.2019 11:47
11149 0
26.06.2019 19:04
8302 0
13.06.2019 15:14
7582 0
Кредитор отсудил у волгоградского "Красного Октября" свыше 42,8 млн рублей27.06.2019 16:30
РУСАЛ и администрация Тракторозаводского района Волгограда подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2019 год27.06.2019 14:26
Банк ВТБ признан лучшим брокером России27.06.2019 13:09
Городской седан ŠKODA RAPID: испытание горами27.06.2019 11:38
Пульс бизнеса в смартфоне: как следить за продажами через ОФД27.06.2019 11:33
Отопление подорожает: в Волгоградской области с 1 июля изменится цена на газ27.06.2019 10:51
Волгоградский «Красный Октябрь» держит курс на Арктику27.06.2019 09:15
Волжская компания набирает рабочих26.06.2019 19:04
ВТБ в Волгоградской области увеличил выдачи ипотеки на 50%26.06.2019 17:55
Сбербанк запустил для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей программу «Бизнес-кешбэк»26.06.2019 14:53
Конкурсный июнь в АО «КАУСТИК» завершен26.06.2019 10:17
Дорожники на мосту через Волжскую ГЭС оказались на краю бездны25.06.2019 14:21
ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%25.06.2019 14:15
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт25.06.2019 13:19
Россельхозбанк снижает ставку по ипотеке на покупку жилого дома25.06.2019 08:59
Реклама