Полуторагодовалый мальчик выпал из окна в Волжском

Маленький ребенок получил травмы, упав с высоты второго этажа. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, накануне около 14:00 мальчик полутора лет оперся на москитную сетку. Она выпала, не выдержав веса ребенка, вслед за сеткой на землю сорвался и малыш. Он госпитализирован с тяжелыми травмами. Известно, что его 30-летняя мать находится в декретном отпуске. Семья полная, благополучная, на учете не состоит.

Сотрудники МВД напоминают о том, что необходимо соблюдать все меры безопасности в быту, когда в доме есть маленькие дети. Нельзя оставлять их без присмотра, а на окна надо ставить сетки с блокираторами. Ведь безопасность малышей зависит, прежде всего, от их родителей.



