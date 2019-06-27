Экономика

РУСАЛ и администрация Тракторозаводского района Волгограда подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2019 год

Экономика 27.06.2019 14:26
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27.06.2019 14:26


Волгоградский алюминиевый завод ОК РУСАЛ и администрация Тракторозаводского района Волгограда подписали соглашение о сотрудничестве на 2019 год, которое предусматривает реализацию комплекса мероприятий развития промышленного потенциала и социальной инфраструктуры.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, всего на совместные социальные проекты впервые будет направлено более 20 млн. рублей.
Подписи под документом поставили глава администрации Тракторозаводского района Волгограда  Игорь Романов и генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода Юрий Моисеев.
«Реалии настоящего времени  таковы, что государственно-частное партнерство становится необходимым для реализации общественно значимых задач. Заключенное соглашение  является подтверждением  согласованной, системной работы с нашим постоянным партнером Волгоградским алюминиевым заводом», - прокомментировал глава администрации Тракторозаводского района Игорь Романов.
Партнерство предполагает реализацию целого комплекса проектов и социальных программ, в том числе по ремонту, реконструкции и развитию культурно-досуговых объектов и общественных пространств, расположенных на территории Тракторозаводского района г.Волгограда.
«Для компании РУСАЛ важно, чтобы в регионах присутствия заводов шло постоянное развитие, проживание в них становилось более комфортным, постоянно улучшались условия труда и условия жизни. Это  возможность талантливой молодежи остаться на местах и прийти работать на наши предприятия», - отметил генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев. 

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