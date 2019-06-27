Происшествия

Трое детей пострадали в ДТП в Волгоградской области из-за неуступчивой автоледи

Происшествия 27.06.2019 11:28
365 1
27.06.2019 11:28


Трое детей получили травмы в автоаварии в Суровикино. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером на улице Набережной столкнулись “Chevrolet Clan” и “УАЗ”. По предварительным данным, 29-летняя женщина-водитель иномарки на перекрестке не пропустила отечественный внедорожник. При столкновении пострадали три 11-летние девочки. Они находились в “Chevrolet”. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде накрыли порностудию (ВИДЕО)
07.06.2019 11:24
30140 14
Под Волгоградом гулянка в кафе закончилась стрельбой из ружья, трое ранены (ВИДЕО)
17.06.2019 17:13
17693 2
У гипермаркета в Волгограде пожилую женщину переехали грузовик и легковушка
12.06.2019 11:15
28359 0
Происшествия
27.06.2019 13:07
Происшествия 27.06.2019 13:07
137 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.06.2019 12:08
Происшествия 27.06.2019 12:08
327 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.06.2019 18:48
Происшествия 26.06.2019 18:48
7889 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.06.2019 10:20
Происшествия 26.06.2019 10:20
1301 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.06.2019 09:56
Происшествия 26.06.2019 09:56
796 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.06.2019 23:18
Происшествия 25.06.2019 23:18
10708 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.06.2019 20:12
Происшествия 25.06.2019 20:12
1796 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.06.2019 17:00
Происшествия 25.06.2019 17:00
8634 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.06.2019 15:25
Происшествия 25.06.2019 15:25
4892 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.06.2019 12:30
Происшествия 25.06.2019 12:30
4795 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.06.2019 10:45
Происшествия 25.06.2019 10:45
5064 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.06.2019 10:39
Происшествия 25.06.2019 10:39
342 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.06.2019 10:17
Происшествия 25.06.2019 10:17
307 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.06.2019 09:41
Происшествия 25.06.2019 09:41
1731 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.06.2019 21:43
Происшествия 24.06.2019 21:43
3996 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:07
В Волгограде влюбленные пытались купить себе свидание в следственном изолятореСмотреть фотографии
12:57
Открыты новые возможности инвестировать с МегаФономСмотреть фотографии
12:41
В Волгограде родственники подозреваемого в убийстве парня у клуба «Лофт» угрожали свидетелямСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде присяжные признали виновным бизнесмена в покушении на убийство чемпиона Европы по кикбоксингуСмотреть фотографии
12:08
Полуторагодовалый мальчик выпал из окна в Волжском
12:04
На выборы губернатора и депутатов Волгоградской облдумы из бюджета потратят 241 млн рублейСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде регоператор капитально ремонтирует столетний дом царицынской застройкиСмотреть фотографии
11:38
Городской седан ŠKODA RAPID: испытание горамиСмотреть фотографии
11:33
Пульс бизнеса в смартфоне: как следить за продажами через ОФДСмотреть фотографии
11:28
Трое детей пострадали в ДТП в Волгоградской области из-за неуступчивой автоледиСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде генерал-полковнику Росгвардии вручили приказ "Ни шагу назад!"Смотреть фотографии
10:51
Отопление подорожает: в Волгоградской области с 1 июля изменится цена на газСмотреть фотографии
10:32
Депутат-самовыдвиженец дал «задний ход» в борьбе за мандат Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
09:15
Волгоградский «Красный Октябрь» держит курс на Арктику Смотреть фотографии
05:09
В Волгограде демократично выберут нового ректора медуниверситетаСмотреть фотографии
22:09
"Пытался спасти сестру": следователи выясняют обстоятельства утопления детей в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:03
«Высота 102»ТВ: На забытом разъезде в Волгоградской области люди годами живут без воды Смотреть фотографииCмотреть видео
18:48
В Волгограде утонули двое детейСмотреть фотографии
18:17
В Волгоградской области конкурсного управляющего будут судить за хищение 1200 тонн зернаСмотреть фотографии
17:57
«Ростелеком»: в этом году ресурсы видеотрансляции Прямой линии подверглись самому большому количеству атакСмотреть фотографии
17:42
В Волгоградской области «зафонил» берег водоемаСмотреть фотографии
17:22
Следователи восстановили картину взрыва на ТЭЦ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
Склон у «Волгоград Арены» протестировали на готовность к очередному ливнюСмотреть фотографии
15:02
Мечты чиновников о стильной архитектуре Волгограда снова отложили в сторонкуСмотреть фотографии
14:50
Средняя зарплата жителей Волгоградской области продолжила «победный» ростСмотреть фотографии
14:31
В Волгоградской области из-за жары введен особый противопожарный режимСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде муниципальному учреждению «светит» крупный штраф за могилу ЕрманаСмотреть фотографии
14:20
Около 40 тысяч абонентов Волгоградского региона выбрали антивирус от «Ростелекома»Смотреть фотографии
12:43
В проблемном районе под Волгоградом станет на три свалки меньшеСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде сиделка предстанет перед судом за убийство беспомощного инвалидаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 