Происшествия 27.06.2019 11:28
365 1
27.06.2019 11:28
Трое детей получили травмы в автоаварии в Суровикино. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером на улице Набережной столкнулись “Chevrolet Clan” и “УАЗ”. По предварительным данным, 29-летняя женщина-водитель иномарки на перекрестке не пропустила отечественный внедорожник. При столкновении пострадали три 11-летние девочки. Они находились в “Chevrolet”.
Реклама
Популярное по теме
07.06.2019 11:24
30140 14
17.06.2019 17:13
17693 2
12.06.2019 11:15
28359 0
В Волгограде влюбленные пытались купить себе свидание в следственном изоляторе27.06.2019 13:07
Происшествия 27.06.2019 13:07
137 Обсудить
Полуторагодовалый мальчик выпал из окна в Волжском27.06.2019 12:08
Происшествия 27.06.2019 12:08
327 1 Обсудить
В Волгограде утонули двое детей26.06.2019 18:48
Происшествия 26.06.2019 18:48
7889 3 Обсудить
Волгоградец попал в ДТП на угнанном у друга автомобиле26.06.2019 10:20
Происшествия 26.06.2019 10:20
1301 0 Обсудить
Водитель-"шахматист" из Астрахани пострадал в ДТП с грузовиком под Волгоградом26.06.2019 09:56
Происшествия 26.06.2019 09:56
796 2 Обсудить
В Волгоградской области проверяют обстоятельства травмирования рабочего при взрыве на ТЭЦ25.06.2019 23:18
Происшествия 25.06.2019 23:18
10708 0 Обсудить
Рабочий пострадал при взрыве в Волгоградской области25.06.2019 20:12
Происшествия 25.06.2019 20:12
1796 0 Обсудить
Иномарка превратилась в груду металла после ДТП с автобусом на трассе "Волгоград-Элиста" (ВИДЕО)25.06.2019 17:00
Происшествия 25.06.2019 17:00
8634 0 Обсудить
Под Волгоградом столкнулись рейсовый автобус и легковушка, есть погибший25.06.2019 15:25
Происшествия 25.06.2019 15:25
4892 0 Обсудить
В Волгоградской области военнослужащий утонул по пути в магазин25.06.2019 12:30
Происшествия 25.06.2019 12:30
4795 1 Обсудить
В Волгограде злоумышленники в жару «высушили» целый поселок25.06.2019 10:45
Происшествия 25.06.2019 10:45
5064 1 Обсудить
В Волжском невежливый водитель сбил женщину-байкера25.06.2019 10:39
Происшествия 25.06.2019 10:39
342 0 Обсудить
Юный мопедист сбил школьницу в Волгоградской области25.06.2019 10:17
Происшествия 25.06.2019 10:17
307 0 Обсудить
В Волгоградской области двухлетняя девочка выпала из окна 3 этажа25.06.2019 09:41
Происшествия 25.06.2019 09:41
1731 0 Обсудить
Трое детей попали в больницу после ДТП в Волгограде24.06.2019 21:43
Происшествия 24.06.2019 21:43
3996 0 Обсудить
Реклама