



Всероссийский учебно-методический сбор Росгвардии начался сегодня в Волгограде, сообщает ИА “Высота 102”. Впервые в город на Волге приехали заместители командующих по вооружению Центрального, Северо-Кавказского, Южного, Приволжского, Уральского, Восточного, Северо-Западного и Сибирского округов. Сегодня же офицеры, ответственные за вооружение и технику, посетят волгоградскую базу “ОМОН”, где будут представлены состоящие на вооружении волгоградских росгвардейцев образцы техники. После этого участники сбора направятся в Калач-на-Дону, а затем с аэродрома “Мариновка” вылетят в Ростов-на-Дону.

За несколько дней, отведенных на сбор, специалисты обменяются накопленным опытом и поделятся наработками в применении новейших образцов техники. Волгоградцы проведут занятия по организации техобеспечения местного Управления Росгвардии, по порядку приема и хранения изъятого и добровольно сданного оружия и боеприпасов. Познакомят гостей и с организацией артиллерийского обеспечения росгвардейцев.

“Главная задача сборов - совершенствование работы с техникой и вооружением. Важно познакомиться с новыми методами применения и условиями для их развития. Каждый участник сбора ознакомится с наработками своих коллег из других регионов. Все это послужит укреплению мира и безопасности нашей страны”, - сказал начальник управления Росгвардии по Волгоградской области Юрий Тупиков.

Он подчеркнул важность рассматриваемых вопросов для работы органов правопорядка. Символично, что приехавшему на сбор советнику директора Росгвардии генерал-полковнику Сергею Ерыгину, на церемонии открытия, вручили на память копию легендарного приказа №227 “О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций”, известному во всем мире как приказ “Ни шагу назад!”. Он был издан в конце июля 1942 года, когда советские войска отступали к Волге и Северному Кавказу после провала Харьковской операции и неудач в боях у Воронежа, на Дону и на Донбассе. Этот приказ тогда помог сохранить армию, стал своего рода "отрезвляющей пощечиной" для паникеров и трусов.