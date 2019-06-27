Расследования

"Пытался спасти сестру": следователи выясняют обстоятельства утопления детей в Волгограде

Расследования 26.06.2019 22:09
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26.06.2019 22:09

Стали известны подробности происшествия на Волге в Тракторозаводском районе, в котором погибла девочка и пострадал мальчик. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, сегодня днем 11-летняя девочка и ее 10-летний брат пошли на Волгу на несанкционированный пляж в поселке Нижний Тракторный. Во время купания девочка начала тонуть. Ее попытался спасти братишка, но едва вышел на глубину, как стал сам уходить под воду - дети не умели плавать. Разыгравшуюся на реке трагедию увидели   спасатели - их станция находилась в полукилометре от того места. Они успели спасти мальчика - вытащили его живым, но захлебнувшимся водой. А когда  подняли из воды его сестренку, она была уже мертва.. Мальчик госпитализирован. Сейчас  следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.  

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