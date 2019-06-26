Волгоградской области конкурсного управляющего будут судить за хищение 1200 тонн зерна





Предстанет перед судом конкурсный управляющий сельхозпредприятия, обвиняемый в особо крупной растрате. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня прокуратура утвердила обвинительное заключение по его уголовному делу. По данным следствия, в июле 2015 года после уборки урожая пшеницы на склад предприятия поступило более 2 700 тонн зерна. Однако обвиняемый оформил документы на поступление только 1500 тонн. Оставшиеся 1 200 тонн зерна он скрыл от учета, а затем похитил. Сумма ущерба находящемуся на стадии банкротства сельскохозяйственному предприятию превысила 9 миллионов рублей. С сентября 2016 года по июнь прошлого года обвиняемый скрывался. Свою вину мужчина не признает. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.