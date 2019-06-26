Расследования

Волгоградской области конкурсного управляющего будут судить за хищение 1200 тонн зерна

Расследования 26.06.2019 18:17
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26.06.2019 18:17


Предстанет перед судом конкурсный управляющий сельхозпредприятия, обвиняемый в  особо крупной растрате. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина,  сегодня прокуратура утвердила  обвинительное заключение по его уголовному делу. По данным следствия,  в июле 2015 года после уборки урожая пшеницы на склад предприятия поступило более 2 700 тонн зерна. Однако обвиняемый оформил документы  на поступление   только 1500 тонн. Оставшиеся 1 200 тонн зерна он  скрыл от учета, а затем похитил. Сумма ущерба находящемуся на стадии банкротства сельскохозяйственному предприятию превысила 9 миллионов рублей. С сентября 2016 года по июнь прошлого года обвиняемый скрывался. Свою вину мужчина не признает.  Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. 

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