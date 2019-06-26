Волгоградской области конкурсного управляющего будут судить за хищение 1200 тонн зерна

Расследования 26.06.2019 18:17
812 3
26.06.2019 18:17
Предстанет перед судом конкурсный управляющий сельхозпредприятия, обвиняемый в особо крупной растрате. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня прокуратура утвердила обвинительное заключение по его уголовному делу. По данным следствия, в июле 2015 года после уборки урожая пшеницы на склад предприятия поступило более 2 700 тонн зерна. Однако обвиняемый оформил документы на поступление только 1500 тонн. Оставшиеся 1 200 тонн зерна он скрыл от учета, а затем похитил. Сумма ущерба находящемуся на стадии банкротства сельскохозяйственному предприятию превысила 9 миллионов рублей. С сентября 2016 года по июнь прошлого года обвиняемый скрывался. Свою вину мужчина не признает. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2019 19:46
64601 0
12.06.2019 05:52
60257 0
10.06.2019 17:45
38893 47
Следователи восстановили картину взрыва на ТЭЦ в Волгоградской области26.06.2019 17:22
Расследования 26.06.2019 17:22
4715 5 Обсудить
В Волгограде сиделка предстанет перед судом за убийство беспомощного инвалида26.06.2019 12:38
Расследования 26.06.2019 12:38
1373 2 Обсудить
Бизнесмен из Волгоградской области заплатит за стихийные кафешки у трассы "Москва-Астрахань"26.06.2019 10:55
Расследования 26.06.2019 10:55
1071 8 Обсудить
В Волгограде старшину осудили за воспитание подчиненного кулаками26.06.2019 10:14
Расследования 26.06.2019 10:14
565 0 Обсудить
Троих ловкачей из Волжского осудили за крупные махинации с кредитами25.06.2019 12:02
Расследования 25.06.2019 12:02
3127 1 Обсудить
Коммерсант из Волжского за 4 миллиона долларов отсидит в колонии-поселении 2,5 года25.06.2019 11:35
Расследования 25.06.2019 11:35
1906 5 Обсудить
В Волгоградской области задержали межрегиональную банду браконьеров (ВИДЕО)24.06.2019 13:03
Расследования 24.06.2019 13:03
33139 13 Обсудить
В Волгограде бывший борец с наркотиками идет под суд за наркоторговлю и отмывание денег24.06.2019 12:53
Расследования 24.06.2019 12:53
2983 6 Обсудить
В Волгограде одурманенный водитель протащил полицейского по дороге и получил срок24.06.2019 09:16
Расследования 24.06.2019 09:16
4942 3 Обсудить
«Поджога не было?»: в Волгограде выясняют обстоятельства ночного инцидента в офисе ЛДПР24.06.2019 08:43
Расследования 24.06.2019 08:43
4300 12 Обсудить
Мошенничество в сфере автострахования вытесняет «потребительский терроризм»21.06.2019 13:21
Расследования 21.06.2019 13:21
4786 7 Обсудить
"Три месяца без интернета": в Волгограде продлили домашний арест экс-депутату городской думы21.06.2019 11:40
Расследования 21.06.2019 11:40
7086 6 Обсудить
Жительница Москвы погибла в Волгоградской области под колесами грузовика21.06.2019 10:24
Расследования 21.06.2019 10:24
2316 0 Обсудить
Житель Волгоградской области украл старые железки на станции20.06.2019 19:37
Расследования 20.06.2019 19:37
1800 1 Обсудить
В Волгограде бизнесмен ответит за яйца20.06.2019 14:43
Расследования 20.06.2019 14:43
2732 7 Обсудить
Реклама