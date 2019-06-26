Сбербанк запустил для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей программу «Бизнес-кешбэк»

Экономика 26.06.2019 14:53 Реклама
346 0
26.06.2019 14:53
Сбербанк запустил «Бизнес-кешбэк» - программу для держателей бизнес - карт, которая позволяет зарабатывать на корпоративных покупках. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, программа доступна держателям всех бизнес - карт: дебетовой, премиальной, моментальной, цифровой и кредитной. Подключиться к программе «Бизнес-кешбэк» можно бесплатно в Сбербанк Бизнес Онлайн в соответствующем разделе.
За все расчеты по карте в интернет-магазинах и торговых сетях на специальный бонусный счет зачисляются баллы в размере 1% от суммы покупки при оплате кредитной бизнес-картой и 0,5% - по остальным видам карт. После накопления 3000 баллов их можно конвертировать в рубли в личном кабинете по курсу: один балл – один рубль РФ, средства будут зачислены на расчетный счет компании. Интернет - банк «Сбербанк Бизнес Онлайн» предоставляет возможность узнать баланс и историю начислений в любой момент.
Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка: «В течение года мы провели для держателей бизнес-карт различные акции с кешбэком, чтобы понять, что для клиентов наиболее важно. Наблюдая рост спроса на эти активности и постоянное увеличение количества участников, мы решили сделать постоянную программу для наших клиентов. Теперь использовать бизнес-карту стало еще выгоднее — набранные баллы конвертируются в рубли и зачисляются на расчетный счет компании».
Осуществлять все необходимые покупки для нужд организации можно в любое время, без выдачи сотрудникам наличных под отчет и оформления платежных поручений. Карту можно использовать для представительских и командировочных расходов, расчетов с партнерами, снятия наличных в банкоматах, проведения других операций.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Реклама
Популярное по теме
27.05.2019 11:59
29335 16
08.06.2019 11:47
11135 0
13.06.2019 15:14
7562 0
ВТБ в Волгоградской области увеличил выдачи ипотеки на 50%26.06.2019 17:55
Конкурсный июнь в АО «КАУСТИК» завершен26.06.2019 10:17
Дорожники на мосту через Волжскую ГЭС оказались на краю бездны25.06.2019 14:21
ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%25.06.2019 14:15
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт25.06.2019 13:19
Россельхозбанк снижает ставку по ипотеке на покупку жилого дома25.06.2019 08:59
Что принесет работа с эскроу-счетами рынку новостроек Волгограда24.06.2019 16:31
ВТБ на треть нарастил выдачу кредитов наличными24.06.2019 15:41
Сбербанк запустил электронную регистрацию договора купли-продажи у застройщика24.06.2019 13:42
Суд уличил «Управление отходами – Волгоград» в необоснованном обогащении24.06.2019 12:48
«Красный Октябрь» снизил цены на нержавеющий и углеродистый металлолом24.06.2019 10:05
На ВТЗ защитили дипломные проекты студенты специальности «Обработка металлов давлением»24.06.2019 09:14
Налоговики в Волгоградской области отменили выходные из-за кассовых аппаратов22.06.2019 14:37
На II Международном конгрессе по кибербезопасности обсудили, сможет ли искусственный интеллект спасти от кибермошенников21.06.2019 16:57
Зампред Сбербанка Анатолий Попов: безопасность средств обеспечивают и банк, и клиент21.06.2019 13:59
Реклама