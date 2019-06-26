Сбербанк запустил для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей программу «Бизнес-кешбэк»





Сбербанк запустил «Бизнес-кешбэк» - программу для держателей бизнес - карт, которая позволяет зарабатывать на корпоративных покупках. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, программа доступна держателям всех бизнес - карт: дебетовой, премиальной, моментальной, цифровой и кредитной. Подключиться к программе «Бизнес-кешбэк» можно бесплатно в Сбербанк Бизнес Онлайн в соответствующем разделе.

За все расчеты по карте в интернет-магазинах и торговых сетях на специальный бонусный счет зачисляются баллы в размере 1% от суммы покупки при оплате кредитной бизнес-картой и 0,5% - по остальным видам карт. После накопления 3000 баллов их можно конвертировать в рубли в личном кабинете по курсу: один балл – один рубль РФ, средства будут зачислены на расчетный счет компании. Интернет - банк «Сбербанк Бизнес Онлайн» предоставляет возможность узнать баланс и историю начислений в любой момент.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка: «В течение года мы провели для держателей бизнес-карт различные акции с кешбэком, чтобы понять, что для клиентов наиболее важно. Наблюдая рост спроса на эти активности и постоянное увеличение количества участников, мы решили сделать постоянную программу для наших клиентов. Теперь использовать бизнес-карту стало еще выгоднее — набранные баллы конвертируются в рубли и зачисляются на расчетный счет компании».

Осуществлять все необходимые покупки для нужд организации можно в любое время, без выдачи сотрудникам наличных под отчет и оформления платежных поручений. Карту можно использовать для представительских и командировочных расходов, расчетов с партнерами, снятия наличных в банкоматах, проведения других операций.





ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.

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