Мечты чиновников о стильной архитектуре Волгограда снова отложили в сторонку





Порядок согласования внешнего облика зданий в Волгограде, принятый гордумой в ноябре 2018 года, никак не заработает. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня депутаты по просьбе прокуратуры не стали рассматривать проект поправок в документ, на которых ранее настаивала прокуратура. Доработанный вариант документа надзорный орган откровенно расстроил, поэтому представитель ведомства предложила не рассматривать этот вопрос.

Ранее в думском решении о согласовании архитектурного облика зданий прокуратура усмотрела коррупциогенные факторы. Предложенный порядок действий показался проверяющему органу невнятным, а установленные требования к гражданам и коммерсантам чрезмерными. В марте текущего года городская дума частично удовлетворила протест прокуратуры на данный документ и обязалась вместе с мэрией довести его до ума. Однако очередная попытка утвердить внятный вариант документа провалилась.

«Проект не в полной мере готов, чтобы его принять. Предлагаем снять с рассмотрения, доработать совместно с профильным комитетом, администрацией, - заявила представитель прокуратуры Волгограда. – Документ должен работать, должен подробно объяснять, кому и что нужно делать, и как-то облегчить участь граждан, которые будут вынуждены заказывать паспорта фасадов своих домов». Спорить с надзорным органом депутаты не стали и послушно исключили вопрос из повестки дня.

Напомним, «Порядок предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта» мэрия внесла в думу еще в апреле 2018 года. Однако депутаты сошлись во мнении, что документ явно сырой, и решили обсудить его концепцию с общественностью.

Идея состоит в том, чтобы избавить городскую архитектуру от хаотичных изменений. Собственники и арендаторы зданий или помещений в нем, как предусмотрено документом, должны заранее согласовывать с чиновниками цвет, фактуру облицовки здания, установку сплит-систем, вентиляции, спутниковых антенн и т.д. Прежде всего, новый порядок коснется новостроек. Также под эту норму подпадают многоквартирные дома, в которых проводится капремонт.



