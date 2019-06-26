Аналитика 26.06.2019 14:50
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26.06.2019 14:50
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных, средних и малых организаций Волгоградской области за январь-апрель 2019 года составила 30788 рублей и увеличилась по сравнению с январем-апрелем 2018 года на 5,6%. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявили в Волгоградстате.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась по отношению к январю-апрелю 2018 года на 0,4%.
Интересно, что за январь-март 2019 года среднемесячная начисленная зарплата, по подсчетам Волгоградстата, составляла 30298 рублей – то есть, судя по приведенным данным, она выросла.
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